2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 정해창(간재울중3)이 레이저 사격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 참가 학생들이 기념촬영을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

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"2021년 첫 청스한에서 재능을 발견한 학생이 올해 사격으로 대학에 들어갔습니다."

지난 7일 인천 옥련국제사격장에서 펼쳐진 인천광역시 레이저사격 청소년스포츠한마당(이하 청스한) 현장서 만난 황현덕 인천시사격연맹 회장이 '청스한'의 선순환 결실을 소개했다. 대한체육회가 2019년부터 개최해 온 '청스한'은 학생선수와 일반학생이 원팀으로 출전해 우정과 추억을 쌓는 대회다. 인천 레이저사격은 '청스한' 대표 맛집이다. 지난해 대한체육회 성과 평가회서 17개 시도 중 당당 1위에 올랐다. 레이저사격은 총기나 탄약 대신 레이저가 발사되는 전자식 총을 사용해 표적을 맞히는 스포츠로 인천시사격연맹이 자체 개발한 장비, 프로그램으로 10대들의 종목 진입 장벽을 낮췄다. 초등학교 때 재미 삼아 출전한 레이저 사격 '청스한'에서 재능을 발견하고, 실제 공기총을 잡게 되고, 어느날 사격선수가 되는 사례가 늘고 있다. 인구소멸 시대, 선수 기근 속에 인천 사격은 안전하고 재미있는 '레이저 사격'과 학생선수, 일반학생이 어우러지는 '청스한'을 통해 새 길을 열었다. 안전한 레이저 사격을 통해 초등학교 때부터 게임처럼 사격에 입문한 아이들이 '청스한'을 통해 재능을 발견하고 선수의 길에 들어서는 경우가 늘고 있다. 이날 만난 대다수 학생선수들이 "레이저 사격을 즐기다 보니 어느새 공기권총이 생기고 선수가 돼 있더라"는 선수 입문기를 전했다.

2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 정해창(간재울중3)이 레이저 사격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 참가 학생들이 레이저 사격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

대회장도 2014년 인천아시안게임 경기장인 옥련국제사격장이다. '국대 명사수'들이 아이치-나고야 아시안게임을 앞두고 최종 훈련을 한 모의 사격대 앞에서 '청스한' 꿈나무들이 과녁을 정조준했다. 대한체육회가 주최하고 인천시체육회와 인천시사격연맹이 주관한 이번 대회에는 초등학생 52명, 중학생 59명, 고등학생 18명 등 총 129명이 참가했다.

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2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 사격선수를 꿈꾸는 일반학생 송시연(당하중2), 사격 에이스 정해창(간재울중3)이 총 쏘는 포즈를 취하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 정해창(간재울중3) 스코어. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 정해창(간재울중3) 학생 스코어. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

일반학생과 학생선수 각 2명씩, '4인1조' 단체전 방식으로 각자 20회씩 총을 쏜 후 총점으로 순위를 가리는 방식. 회장기 사격대회 금메달리스트 (정)해창이(간재울중 3)는 발군이었다. 안정된 호흡으로 199점을 쏘아올렸다. 참가자 중 최고점을 쏘고도 해창이는 "훈련보다 잘 못했다. 손이 얼었다. 203~204점은 쐈어야 하는데…"라며 아쉬워했다. 해창이와 한 조로 나선 (송)시연이(당하중2)는 전문선수 등록은 하지 않았지만 선수의 길을 결심했다. "10점 명중할 때 기분이 정말 좋다. 선수들과 함께 경기하다보니 경험도 되고 팀 워크도 기를 수 있는 좋은 기회"라며 미소 지었다. 해창이의 최고점 활약과 시연이의 분투에 힘입어 'U-15혼성부' 우승컵을 함께 들어올렸다.

2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 부러운(부광중2)이 레이저 사격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 일반학생 김나윤(청라중2), 학생선수 부러운(부광중2) 학생이 포즈를 취하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

댄서를 꿈꾸던 재기발랄 소녀들로 이뤄진 조도 눈에 띄었다. 지난해 일본 대회에서 금, 은, 동메달을 휩쓴 (부)러운이(부광중1)는 "취미 삼아 레이저 사격을 했는데 코치님들이 잘한다고 하셔서 사격으로 진로를 바꿨다"며 웃었다. 같은 조 일반학생 (김)나윤이(청라중2)는 "나도 무용선수인데 사격에 도전해 보려 한다"고 털어놨다. 러운이는 "서로 팀으로 응원하면서 같이 하니 좋았다. 처음 봤는데 5분 만에 친해졌다"며 "언니, 선수 돼서 다시 만나자!"고 했다.

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학부모들의 호응도 뜨거웠다. 주말 이른 아침, 온가족이 총출동해 아이들의 경기를 응원하며 박수를 보냈다. 육상 선수 출신 '시연 어머니' 김민주씨는 "사격을 하면서 아이가 목표의식을 갖게 된 게 가장 좋았다"면서 "집중력도 좋아지고, 학교생활의 스트레스를 스포츠를 통해 발산하고, 좋은 성적이 나면 희열도 느끼니 너무 좋다"며 사격 예찬론을 펼쳤다.

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2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 장동수 인천광역시사격연맹 사무국장이 포즈를 취하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

장동수 인천시사격연맹 사무국장은 "집중력을 키우는 데 레이저 사격만한 종목이 없다. 학부모님들이 특히 좋아하신다"면서 "전문선수와 일반학생의 차이도 크지 않아서 소질 있는 일반학생들이 전문선수가 되는 경우가 많다"고 설명했다.

2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 오지용 인천시체육회 스포츠진흥부장이 포즈를 취하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

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오지용 인천시체육회 스포츠진흥부장은 "사격이라는 종목이 총기 소지 때문에 일반학생들이 접하기 어렵지만 인천의 경우 레이저사격을 통해 방법을 찾았다. 생활체육, 학교체육에서 누구나 쉽게 접할수 있도록 많은 행사를 하고 있다"고 소개했다.

2026 청소년 스포츠한마당 레이저사격 대회가 7일 인천 옥련국제사격장에서 열렸다. 황현덕 인천광역시사격연맹 회장이 포즈를 취하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.07/

황현덕 인천시사격연맹 회장은 "2021년 '청스한' 레이저 사격을 처음 시작했는데 일반학생이 깜짝 우승을 하며 재능을 찾은 후 전문선수로 인천체고에 진학했고, 그 학생이 올해 대학에도 진학했다. 일반학생과 학생선수가 어우러지는 선순환 구조 덕분에 작년에 '전국 1위' 평가도 받았다"며 뿌듯함을 감추지 않았다. "청소년들이 스포츠를 통해 꿈과 열정을 키우고, 더 많은 학생이사격 스포츠에 참여할 수 있도록 청소년 체육 활성화와 사격 종목 저변 확대를 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

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인천=전영지 기자