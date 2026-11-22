기자회견 참석한 김재열 ISU 회장 (서울=연합뉴스) 김동한 기자 = 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장(가운데)과 콜린 스미스 ISU 사무총장(왼쪽), 이수경 대한빙상경기연맹 회장이 22일 2026-2027 ISU 쇼트트랙 월드투어 3차 대회가 열린 서울 목동아이스링크에서 기자회견을 하고 있다. 2026.11.22 moved@yna.co.kr(끝)

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[목동=스포츠조선 김대식 기자]김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장은 선수들에게 더 많은 걸 돌려줄 수 있는 4년을 준비하고 있다.

김 회장은 22일 2026~2027시즌 ISU 쇼트트랙 월드투어 3차 대회가 열리는 서울 목동아이스링크 프레스센터에서 기자회견을 진행했다. 이날 기자회견에는 이수경 대한빙상경기연맹 회장과 콜린 스미스 ISU 사무총장도 함께 참석했다. 지난 6월 재선에 성공한 김 회장은 2030년까지 국제 빙상계를 어떤 방향으로 이끌겠다는 계획을 차근히 설명했다.

'ISU 비전 2030'를 진행하고 있는 김 회장은 "이루고 싶은 건 많다. 지난 4년 동안 그 꿈을 이루기 위한 초석을 다졌다. 앞으로 4년은 이를 기반으로 도약해야 한다"고 힘주어 말했다. 김 회장은 선수 중심 프로젝트인 ISU 비전 2030을 통해 더 많은 지원을 하고 싶어했다. "선수들에게 얼마나 많은 걸 돌려줄 수 있는지가 (프로젝트) 성공을 평가할 수 있는 기준일 것 같다. 올 시즌 선수들에게 돌아가는 상금을 2배로 늘렸다. 2030년에는 이 상금을 얼마만큼 늘릴 수 있는지가 제일 큰 숙제다. 대회 상금을 늘렸다는 건 빙상의 인기가 높아졌을 때 가능하기 때문"이라고 했다.

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쇼트트랙을 월드투어 형식으로 바꾸면서 대회 규모를 계속 확장하는 것도 ISU 비전 2030의 일환이다. 김 회장은 "쇼트트랙 월드투어에선 종목의 장점을 어떻게 극대화해서 팬들에게 더 전달하고, 경기장 바깥에서도 어떻게 즐거움을 줄 수 있는지가 중요하다. 처음에는 29개국이 참가했지만 작년 기준 41개국이 참가했다. 올 시즌에는 인도네시아 선수가 처음으로 출전했다. 저변도 확대시키고 싶다"고 했다.

그런 의미에서 이번 서울 대회는 매우 성공적이다. 티켓은 매진됐고, 영하권의 날씨에도 팬들의 열기는 뜨거웠다. 이에 ISU는 월드투어를 8개 대회로 확대하기로 했다. 한국에서도 매년 대회를 열 계획을 준비 중이다. 그는 "한국 선수들이 잘하고, 열정적인 팬들도 많은 나라라 최소한 1년에 한번 한국에서 대회를 개최하는 걸 협의하고 있다"고 전했다.

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이 회장은 "내년 3월 서울에서 열리는 세계선수권 준비하고 있다. 이번 월드투어는 세계선수권의 데모 프로그램 정도로 보시면 될 것 같다. K-POP과 함께 문화적인 것과 스포츠를 연합해서 같이 활성화시키는 그런 자리를 마련해보고자했다. 앞으로 월드투어가 어떻게 진행될지는 논의 중이지만 어떤 식으로 공연이 진행될 것인직 기대하셔도 좋다"고 자신했다.

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다른 종목에서도 고민이 많은 김 회장이다. 최근 ISU는 '싱크로나인(Synchro9)'이라는 신규 피겨 스케이팅 종목을 2030년 동계올림픽 정식 종목으로 채택했다. 싱크로나인은 16명으로 진행되던 싱크로나이즈드를 9명 규모로 바꿔 재편한 팀 종목이다. 김 회장은 유능한 스케이터가 많은 한국이 싱크로나인에서 경쟁력을 갖출 수 있다고 전망했다.

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이수경 회장도 싱크로나인에 많은 관심을 가지는 중이다. "동계올림픽 정식 종목된 후로 선수들도 굉장한 관심을 가지고 있다. 아직은 국내 지도자가 없어서 어려움이 있지만 주니어 때 잘했던 인력풀이 있어서 이를 잘 이용해서 선수들이 다시 함께할 수 있는 방안이 생겨서 좋다. 시니어로 성장하면서 점프나 스핀, 부상 등에 어려움이 있어서 그만둔 선수들이 다시 돌아온 계기가 될 수 있다. 같이 재기를 해보자를 이야기를 하면서 준비 중이다. 국제적으로도 많은 관심을 가지고 있기 때문에 올림픽 출전 가능성은 쉽다고 생각하면 안되지만 도전하는 것에 있어서는 열정을 가지고 하기 때문에 지원도 적극적으로 할 생각"이라고 밝혔다.

김 회장의 고민은 빙상 종목에만 그치지 않는다. 그는 지난달 동계올림픽종목연맹(WOF) 신임 회장으로도 선임됐기에 모든 동계 종목을 발전시켜야 한다. "변화하는 세상에서 젊은이들이 스포츠를 즐기고 직접 참여하며 팬이 되도록 하는 게 모든 스포츠가 풀어야 할 숙제"라고 했다.

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목동=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com