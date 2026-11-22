역주하는 신동민 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 남자 5000m 계주 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 신동민이 역주하고 있다. 2026.11.22 yatoya@yna.co.kr(끝)

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[목동=스포츠조선 김대식 기자]신동민(화성시청)이 한국에서 열린 쇼트트랙 월드투어에서 2관왕을 해내며 새로운 에이스로 등극했다.

대한한국 쇼트트랙 국가대표팀은 22일 서울 목동 아이스링크에서 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회를 마무리했다. 한국은 금메달 3개, 은메달 2개로 대회를 마무리했다.

대회 최고의 선수는 '2관왕' 신동민이었다. 20일 대회 첫날부터 신동민이 금메달 소식을 전했다. 신동민은 남자 1500m 결선에 올라 뒤에서 기회를 엿봤다. 4바퀴를 남기고 아웃코스로 치고 달린 신동민은 단숨에 선두에 등극했다. 강자인 옌스 판트바우트(네덜란드)의 추격을 뿌리치고 제일 먼저 결승선을 통과했다. 신동민은 홈에서 올 시즌 월드투어 개인전 첫 금메달을 획득했다.

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신동민은 대회 마지막 경기였던 남자 5000m 계주에서도 맹활약했다. 한국은 뒤에서부터 순위를 조금씩 끌어올렸다. 2위까지 올라온 한국은 16위가 남았을 때부터 시동을 걸기 시작했다. 선두 네덜란드와의 치열한 선두 경쟁에서 웃은 건 한국이었다. 10바퀴를 남기고부터는 안정적인 선두를 확보했다. 한 명도 실수하지 않고 레이스를 마무리했다. 신동민은 이번 시즌 한국 선수 첫 2관왕에 올랐다.

신동민 '금메달이다!' (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 남자 5000m 계주 결승에서 금메달을 획득한 대한민국의 신동민, 임종언, 김태성 이정민이 기뻐하고 있다. 2026.11.22 yatoya@yna.co.kr(끝)

신동민은 대회 후 "많은 팬들이 와주셔서 이렇게 마지막에 좋은 성적 낼 수 있었다. 내년 3월에 있는 세계선수권도 잘 준비해서 멋진 모습을 보여드릴테니까 많이 와주시면 좋겠다"고 소감을 전했다.

이어 "홈에서 열려서 부담이 좀 됐다"면서도 "팬들이 많이 응원해주셔서 힘이 됐다. 옆에 있는 형동생들도 훈련할 때 많이 의지가 됐다"며 겸손한 자세를 보였다.

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신동민은 여기에 만족할 생각이 없었다. "이게 끝이 아니라 월드투어도 남아있고, 세계선수권도 있다. 앞으로도 더 좋은 모습을 보여드리겠다"고 했다.

2025~2026시즌부터 국가대표로서 활약하고 있는 신동민은 계속해서 성장하는 중이다. "첫 시즌을 올림픽 시즌으로 보낸 만큼 작년에 시합을 많이 타면서 경험했다. 이를 보완해서 이번 시즌 준비할 때 신경을 썼다"고 했다.

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제일 신경 쓴 부분은 속도였다. 그는 "속도적인 부분이 한국 선수들이 외국 선수들과 비교해 부족하다. 힘 자체도 부족하다고 생각해 속도 향상을 제일 많이 준비했다"고 말했다.