여자 1500m 은메달 획득한 김길리 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 대한민국 김길리가 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.22 yatoya@yna.co.kr(끝)

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[목동=스포츠조선 김대식 기자]김길리는 최민정(이상 성남시청)의 국가대표 은퇴 번복을 위해 노력(?)해볼 생각이다.

김길리는 22일 서울 목동 아이스링크에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m에서 은메달을 목에 걸었다. 이번 시즌 첫 개인전 메달이다.

최민정과 함께 결선에 오른 김길리는 레이스에서 뒤에 머물며 기회를 엿봤다. 최민정이 중국의 변칙 작전에 휘말리지 않게 앞에서 중심을 잡아줬다. 레이스 막판 김길리가 스피드를 올려 2위까지 올라왔다. 마지막까지 추격했지만 엘리사 콘포르톨라(이탈리아)를 넘지 못했다. 최민정은 4위로 골인했다. 김길리는 여자 3000m 계주에서도 2위에 오르며 은메달 2개로 대회를 마무리했다.

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경기 후 김길리는 "올 시즌 첫 메달을 또 국내에서 따게 돼서 너무 기쁘다. 민정 언니랑 같이 포디움에 올라갔으면 더 좋았을 텐데, 시즌 초반에 컨디션이 안 좋아서 언니를 너무 못 도와준 것 같아서 아쉬운 점이 있다"고 했다.

여자 1500m 은메달 획득한 김길리 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 대한민국 김길리가 인사하고 있다. 2026.11.22 yatoya@yna.co.kr(끝)

김길리는 국내 팬들의 응원이 확실히 힘이 됐다고 했다. "항상 국내 대회만 오면은 환호 소리가 되게 커서 더 힘이 난다. 관중석에서 팀코리아, 대한민국 선수들 파이팅이나 제 이름 나올 때마다 힘이 더 나는 것 같다"며 팬들에게 감사함을 전했다.

이번 시즌을 끝으로 국가대표 은퇴를 선언한 최민정과 함께 할 수 있는 시간이 많이 남지 않았다. 김길기는 "민정 언니는 처음 봤을 때부터 지금까지 뭔가 흔들림 없이 꾸준히 노력하고 최선을 다하는 모습을 굉장히 많이 봤다. 보고 배워야겠다고 생각했다. 지금도 힘들텐데도 불구하고, 어떤 선수들보다도 더 열심히 노력하시는 게 정말 대단하다. 같이 훈련할 때 더 동기 부여가 되는 것 같다. 민정 언니가 있어서 저희 팀 훈련 분위기가 좋고, 이렇게 국가대표팀을 이끌어 준다. 민정 언니 없으면은 또 다시 찾게 될 것 같다"고 했다.

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결승선 향해 역주하는 김길리와 최민정 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 대한민국 김길리(5번)와 최민정(4번)이 역주하고 있다. 2026.11.22 yatoya@yna.co.kr(끝)

김길리는 최민정이 국가대표 은퇴 결정을 번복하길 바랐다. 그는 "저는 소속팀도 같기 때문에 쫓아갈 것이다. 언니에게 스케이트를 계속 신겨주겠다"며 웃었다.

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김길리는 이번 시즌 초반은 다소 아쉬운 성적을 내고 있다. 스스로도 인지하고 있었다. "일단 남은 월드투어 잘 준비하면서 세계선수권까지 잘 몸 맞춰서 다른 멋있는 모습 보여드리고 싶다"며 "월드투어도 태극마크를 달고 뛰는 경기라 더 최선을 다해서 멋진 모습 보여드리고 싶은데 아직 준비가 좀 덜 된 것 같다. 그래도 최대한 한국에서 하는 대회에서는 멋있는 모습을 보여드리고 싶은 마음이 크다"고 했다.