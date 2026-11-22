사진캡쳐=SBS 중계화면

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[목동=스포츠조선 김대식 기자]왜 매번 중국일까.

대한민국 쇼트트랙 국가대표 최민정은 22일 서울 목동아이스링크서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 500m 준결선 장추퉁(중국)에게 비매너 플레이를 당했다.

레이스 중반 2위로 달리고 있는 최민정에게 중국 선수들 견제가 시작됐다. 쑹자루이가 최민정의 오른손을 잡아채는 장면도 있었다. 이후 장추퉁이 최민정을 밀어서, 최민정은 트랙을 크게 벗어나 제일 뒤로 밀려날 수밖에 없었다. 자칫 최민정이 넘어졌다면 큰 부상으로 이어질 수 있는 아찔한 장면이었다.

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사진캡쳐=SBS 중계화면

다행히 중심을 잃지 않은 최민정은 다시 집중해 레이스를 포기하지 않았다. 그러나 격차가 너무 벌어진 상태라 선두권을 따라잡을 수 없었다. 결국 4위로 레이스를 마무리한 최민정이었다. 경기 후 장추퉁은 비디오 판독이 오래 걸리지 않을 정도로 명백한 반칙을 범해 실격 처리됐다. 최민정은 어드밴스드를 받아 결선에 진출할 수 있었다. 최민정은 500m 결선에서 4위를 기록했다.

만약 최민정이 이때 부상을 당했다면 여자 1500m에서 나온 김길리의 메달도 장담할 수 없었다. 1500m 결선에서 쑹자루이은 초반부터 치고 나가며 체력 안배를 하지 않겠다는 계획을 드러냈다. 이때 최민정이 후방 그룹에서 선두로 올라서 페이스를 운영했다. 최민정은 자신의 체력을 소진했지만, 덕분에 김길리는 뒤에서 무리하지 않고 힘을 아낄 수 있었다. 체력을 비축한 김길리는 후반에 치고 나왔고, 아쉬운 2위로 은메달을 목에 걸었다. 최민정의 희생이 만든 메달이었다.

1500m 4위로 경기 마친 최민정 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 대한민국 최민정이 4위로 경기를 마친 뒤 관중들에게 인사하고 있다. 2026.11.22 yatoya@yna.co.kr(끝)

경기 후 최민정은 "체력적으로 약간 아쉬움은 있다. 그래도 오늘 경기를 많이 치렀고, 무엇보다 다른 한국 선수인 길리가 또 메달을 땄으니 그것만으로도 충분히 의미 있다고 생각한다"며 선배로서의 책임감을 보여줬다.