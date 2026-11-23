우승 시상 삼성화재 해상보험주식회사 김선문 부사장과 우승자 변상일(오른쪽). 사진제공=한국기원

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[스포츠조선 정현석 기자]변상일 9단이 벼랑 끝 승부 끝에 생애 첫 삼성화재배 우승컵을 들어 올렸다.

20일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 '2026 삼성화재배 월드바둑마스터스' 결승 3번기 최종국에서 변상일 9단이 리친청 9단에게 271수 만에 흑 불계승을 거뒀다. 이로써 변상일 9단은 18일 열린 결승 1국 패배 뒤 2·3국을 내리 따내며 종합전적 2승 1패로 극적인 역전 우승을 차지했다.

최종국은 초반부터 리친청 9단이 큰 차이로 앞서가며 일방적인 흐름으로 전개됐다. 패색이 짙던 변상일 9단은 중반 패를 활용해 리친청 9단의 우상귀 백 대마를 포획하며 추격의 발판을 마련했다.

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형세가 팽팽해진 상황에서 변상일 9단은 중앙의 흑 두 점을 과감히 버리는 사석 작전으로 승기를 잡았다. 이후 후반까지 흔들림 없는 반면 운영으로 우세를 지켜내며 우승을 확정 지었다.

리친청vs변상일. 사진제공=한국기원

2012년 프로 입단 후 매해 삼성화재배 문을 두드렸던 변상일 9단은 열다섯 번째 도전 만에 마침내 대회 첫 정상에 올랐다. 이번 우승은 2023년 제14회 춘란배, 2025년 제29회 LG배에 이은 개인 통산 세 번째 메이저 세계대회 타이틀이다. 변상일 9단은 메이저 세계대회 3회 이상 우승을 달성한 역대 14번째 기사로 기록됐다.

대국 직후 진행된 시상식에는 삼성화재해상보험 김선문 부사장, 이준구 상무, 한국기원 정태순 이사장, 양재호 사무총장이 참석해 두 선수를 격려했다. 변상일 9단은 우승 상금 3억 원을, 준우승한 리친청 9단은 1억 원을 받았다.

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왼쪽부터 삼성화재 해상보험주식회사 김선문 부사장, 우승자 변상일, 준우승자 리친청, 정태순 한국기원 이사장. 사진제공=한국기원

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변상일 9단은 우승 인터뷰에서 "입단 전부터 출전하고 싶었던 삼성화재배에서 오랜 꿈을 이뤄 기쁘다"며 "한때 거의 졌다고 느낄 만큼 불리했지만 조금씩 바둑이 풀리면서 승리할 수 있었다"고 소감을 전했다. 이어 "좋은 대국 환경을 만들어 준 삼성화재와 함께 연구한 감독·코치진, 동료들, 그리고 응원해 주신 팬들께 감사드린다"고 덧붙였다.

한편, 삼성화재해상보험이 후원하고 중앙일보가 주최한 이번 대회는 제한시간 각자 2시간에 1분 초읽기 5회로 치러졌다. 지난 8월 예선 통과자 16명과 본선 시드자 16명이 지난 11일부터 32강 토너먼트를 벌인 끝에 변상일 9단의 우승으로 막을 내렸다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com