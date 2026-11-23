China's Wang Zhi Yi competes during the women's badminton team finals against Japan at the Asian Games in Ichinomiya City, Japan, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Aaron Favila)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 휴식하는 사이, 왕즈이(중국)가 정상에 올랐다.

왕즈이는 22일 홍콩의 카이탁 아레나에서 열린 초추웡 폰파위(태국)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 홍콩오픈(슈퍼 500) 여자 단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-16, 21-11)으로 이겼다. 이날 승리로 왕즈이는 지난 3월 전영오픈 이후 8개월 만에 정상에 올랐다. 또한, 지난해에 이어 2연속 홍콩오픈 우승을 차지했다.

China's Wang Zhi Yi celebrates after winning against Japan's Akane Yamaguchi during the women's badminton team finals at the Asian Games in Ichinomiya City, Japan, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Aaron Favila)

중국은 환호하고 있다. 중국의 '소후닷컴'은 '왕즈이가 올 시즌 두 번째 우승을 차지했다. 대회 타이틀 방어에 성공했다'고 보도했다. 또 다른 '넷이즈' 역시 '왕즈이는 개인 통산 13번째 BWF 월드투어 여자 단식 우승을 차지했다. 지난 시간 이어졌던 무관의 침묵을 깨는 결과기도 하다. 이로써 왕즈이는 올 시즌 BWF 월드투어에서 두 차례 우승을 차지한 유일한 중국 여자 단식 선수가 됐다'고 했다.

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'넷이즈'에 따르면 경기 뒤 왕즈이는 "홍콩에서 타이틀을 방어하게 돼 정말 기쁘고 감격스럽다. 나는 항상 홍콩에서 경기하는 것을 즐기는데, 지난해에 이어 올해도 이곳에서 멋진 한 주를 보냈다"고 말했다. 그는 내년부터 도입되는 15점제 시스템에 대해 "개인적으로 기대가 된다. 꽤 흥미로울 것 같다. 아직 아무도 이 방식으로 경기를 치러본 적이 없어서 구체적으로 어떤 양상이 펼쳐질지 단정하기 어렵지만, 훈련 방식은 물론 전술과 기술적인 면에서도 변화가 필요할 것 같다. 경기 속도가 더 빨라지면서 훨씬 박진감 넘치는 경기가 될 것으로 보인다. 물론 지금은 추측일 뿐이니, 실제로 어떤 결과가 나올지 지켜봐야한다"고 했다.

세계 최강 안세영의 미소 (서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 배드민턴 국가대표 안세영이 16일 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 요넥스가 연 팝업스토어 요넥스 여의도 오픈에서 '요넥스 포디움 데이'에 참석, 사회자 질문을 들으며 미소짓고 있다. 2026.11.16 nowwego@yna.co.kr(끝)

한편, 안세영은 이번 경기에 나서지 않았다. 최근 빡빡한 일정을 소화한 안세영은 잠시 휴식을 취하며 재정비에 돌입한다. 그는 연말 BWF 월드투어 파이널(12월 9~13일·중국 항저우)에 나서 사상 초유의 12승 신기록을 겨냥한다.

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안세영은 최근 코리아오픈에서 시즌 11번째 우승을 차지한 뒤 "기록을 크게 생각하지는 않고 있다. 다음 대회에서도 나다운 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com