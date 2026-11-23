6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나 연습링크에서 쇼트트랙 선수들이 훈련을 했다. 트랙을 돌며 몸을 풀고 있는 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.02.06/

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[목동=스포츠조선 김대식 기자]임종언(고양시청)은 징계 가능성에 대해 어떠한 입장도 표명하지 않았다.

임종언은 22일 서울 목동 아이스링크에서 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 마지마 경기였던 남자 5000m 계주에서 신동민 김태성(이상 화성시청) 이정민(성남시청)과 함께 금메달을 목에 걸었다.

결선에서 한국은 마지막 10바퀴를 남기고 선두로 올라섰다. 네덜란드의 추격을 여유롭게 따돌리고, 홈팬들에게 금메달을 선물했다. 마지막 주자로 나선 임종언은 0.264초 차로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 경기 후 임종언은 "홈에서 열린 국제대회인 만큼 계주에서 꼭 잘하고 싶었다"며 "마지막 주자로서 팀원들과 함께 금메달을 따서 너무 기쁘다"고 말했다.

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결승선 향해 역주하는 임종언 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 남자 5000m 계주 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 임종언이 역주하고 있다. 2026.11.22 yatoya@yna.co.kr(끝)

임종언은 마냥 웃을 수만은 없는 상황이다. 지난 8월 국제검사기구(ITA)가 시행하는 도핑 검사를 위한 소재지 보고를 3차례 위반해 징계 절차 대상에 올라 있기 때문이다. 당시 임종언 소속사 관계자는 "임종언의 위반 행위는 고의성이 없는 실수"라며 "변호사를 선임해 소명했고, 중징계가 내려질 경우 항소 절차까지 검토하고 있다"고 밝힌 바 있다. 3개월이 지난 지금까지징계 여부 및 수위 등이 나오지 않아 임종언은 이번 시즌 월드투어를 소화하고 있다.

임종언은 그간의 마음고생을 묻자 "경기할 때는 그런 생각을 잠시 미뤄두고 경기에 집중했다. 최선을 다한 것 같다"고 말했다. 이어 취채진이 징계 관련 상황에 대해서 선수에게 물었지만 임종언 측 관계자가 나서서 "이 질문에는 답을 하지 않겠다. 죄송하다"고 했다.

임종언, '금메달이다!' (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 남자 5000m 계주 결승에서 금메달을 획득한 대한민국의 임종언이 결승선을 통과하며 세리머니를 하고 있다. 2026.11.22 yatoya@yna.co.kr(끝)

이후 임종언 측 관계자에게 왜 답변을 하지 않았는지 묻자 "저희도 결과가 나올지 모른다"며 "이 상황을 저희가 설명하는 것처럼 됐는데, 저희도 잘 모르겠어서 어려울 것 같다"고 대답했다.

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소재지 보고 위반으로 중징계받은 사례가 있어 임종언도 징계를 받을 가능성이 적다고 볼 수 없다. 프랑스의 올림픽 태권도 금메달리스트 알테아 로랭은 지난 6월 소재지 보고 위반으로 20개월 자격정지 징계를 받았고, 지난해엔 올림픽 수영 금메달리스트인 튀니지의 아메드 하프나위가 같은 이유로 21개월 자격정지 처분을 받은 바 있다.