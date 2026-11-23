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[목동=스포츠조선 김대식 기자]대한빙상경기연맹은 음주운전 파문 후 헝가리로 귀화했던 김민석의 한국 복귀설에 대해 원론적인 입장을 내놓았다.

이수경 대한빙상경기연맹 회장은 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 중 열린 기자회견에서 김민석의 국내 복귀 가능성에 대한 질문을 받았다. 최근 그는 헝가리 국가대표팀을 떠나 은퇴를 결정했다는 소식이 나온 바 있다.

김민석은 한때 한국 스피드스케이팅을 대표하는 스타였다. 그는 2018년 평창동계올림픽과 2022년 베이징 대회에서 스피드스케이팅 남자 1500ｍ에서 연달아 동메달을 목에 걸었다. 하지만 그는 지난 2022년 7월 충북 진천선수촌에서 음주운전 사고를 내 선수 생활을 스스로 망쳤다.

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1달 뒤 대한빙상경기연맹 스포츠공정위원회에서 자격정지 1년 6개월 징계를 받았고, 재판에서 벌금 400만원을 선고받았다. 대한체육회는 2년의 국가대표 자격정지 처분을 내렸다. 이후 김민석은 헝가리로 귀화르 결정했다. 이후 그는 "한국에서 음주운전으로 자격정지 징계를 받았다. 당시 일을 변명하고 싶진 않다. 후회하고 있다. 그 사건 이후로 운전대를 잡지 않고 있다. 대한빙상경기연맹은 2026년 밀라노-코르티나 대회에 출전할 기회를 주겠다고 했다. 그러나 3년 동안 훈련을 하지 못하면 힘들 것으로 판단했다. 징계로 인해 소속 팀도, 수입도 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다.

헝가리 국가대표로 2026년 밀라노-코르티나 대회에 나섰지만 메달을 획득하지 못했다. 지난 19일 갑작스러운 은퇴 소식이 나왔다. 헝가리빙상연맹은 홈페이지를 통해 '김민석은 헝가리 국가대표로 뛰지 않기로 했다. 은퇴를 결정했다'고 발표했다.

반하디 아코시 헝가리 빙속 대표팀 감독은 "김민석은 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 실망스러운 성적을 거둔 뒤 고심 끝에 결정 내렸다. 김민석은 선수 생활을 이어가지 않을 예정이다. 우리는 그의 결정을 받아들일 수밖에 없었다"고 했다.

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은퇴 발표였지만 일각에선 김민석이 한국 국적을 회복한 뒤 2030년 알프스 동계올림픽 출전을 노릴 수 있다는 관측도 나왔다. 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따르면 국적을 변경한 선수가 새로운 국가를 대표해 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다.

이에 이수경 회장은 "아직 연맹에 정식적으로 요청이 들어온 사항은 없다. 저도 언론 보도를 통해 김민석 선수의 의중을 접한 것뿐"이라고 말했다. 이어 "추후 정식적으로 의견이 접수되면 연맹 차원에서 경기력향상위원회를 거쳐 판단한 뒤 결과를 알려드리겠다"고 덧붙였다.