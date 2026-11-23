1500m 4위로 경기 마친 최민정 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 대한민국 최민정이 4위로 경기를 마친 뒤 관중들에게 인사하고 있다. 2026.11.22 yatoya@yna.co.kr(끝)

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최민정(성남시청)이 한국 쇼트트랙의 발전을 향한 진심을 전했다.

최민정은 22일 서울 목동아이스링크에서 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회를 마무리했다. 대회 둘째날이었던 21일 최민정은 여자 1000ｍ 결승에서 1분31초05의 기록으로 금메달을 획득했다. 1, 2차 대회에 이어 3개 대회 연속 정상에 올랐다.

이어진 여자 3000m 계주에선 중국에 밀려 아쉽게 은메달에 그쳤다. 대회 마지막 날, 최민정은 500m와 주종목 1500m에 나섰다. 모두 결선에 올랐지만 추가 메달 획득에는 실패했다. 그래도 1500m 결선에서 최민정은 중국의 변칙 작전에 자신을 희생하며 김길리(성남시청)의 은메달을 도왔다.

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500미터 예선 역주하는 최민정 (서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 20일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 500미터 예선에서 최민정이 역주하고 있다. 2026.11.20 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

경기 후 만난 최민정은 "체력적인 아쉬움이 있긴 한데, 무엇보다 다른 한국 선수인 길리가 메달을 땄으니까 그것만으로도 충분히 의미 있다"며 베테랑다운 소감을 밝혔다. 이번 대회 개인 성적에 대한 평가도 이어졌다. 최민정은 "목표는 1, 2차 대회보다 더 좋은 성적을 내는 것이었다. 500m에서는 이번 시즌 처음으로 결선에 올라 좋았다"고 말했다. 이어 "혼성 2000m 계주와 1500m에서 메달을 따지 못한 점은 아쉽지만, 4차 대회가 또 있으니 보완해서 준비해야 할 것 같다"고 다짐했다.

최근 달라진 대회 운영 방식에 대한 생각도 밝혔다. 이번 시즌 월드투어는 쉬는 시간을 최대한 짧게 해 경기를 빠르게 진행하고 있다. 쉬는 시간에는 가수들의 공연이 이어지며 콘서트 같은 분위기도 연출했다.

결승선 향해 역주하는 김길리와 최민정 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 대한민국 김길리(5번)와 최민정(4번)이 역주하고 있다. 2026.11.22 yatoya@yna.co.kr(끝)

최민정은 "관중 입장에서는 훨씬 재미있을 것 같다. 선수 입장에서는 힘들 수 있지만, 그만큼 선택과 집중을 할 수 있는 경우도 있다"며 "장단점이 있는 것 같아서 변화에 최대한 빨리 적응하려고 하고 있다"고 설명했다.

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이번 서울 대회를 통해 한국 쇼트트랙을 향한 관심이 커지고 있다는 사실을 확인할 수 있었다. 추운 날씨에도 경기장은 관중으로 가득찼다. 응원 열기도 뜨거웠다. 최민정은 "쇼트트랙 인기를 중요하게 생각해 왔기 때문에 한국에서 열리는 경기가 늘 중요하다고 생각했다"며 "많은 분들이 오셔서 좋은 결과를 내고 싶었는데 그렇지 못해 아쉽다. 앞으로도 계속 많은 관심을 가져주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

이번 시즌을 끝으로 국가대표 은퇴를 선언한 최민정에게 쇼트트랙의 뜨거운 열기가 결정을 번복하는 계기가 될 수 있을까. 내년 3월에 있을 세계선수권도 한국에서 열리는 가운데, 이제 매년 한국에서 쇼트트랙 대회가 열릴 가능성이 생겼다. 김재열 ISU 회장은 이날 목동아이스링크 프레스센터에서 기자회견을 열어 "최소한 1년에 한번 한국에서 대회를 개최하는 문제를 협의하고 있다"고 밝혔다.

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이 소식을 경기 후 처음 접한 최민정은 "내가 선수가 됐든 다른 무엇이 됐든, 어떤 방식으로든 최대한 돕고 싶은 마음이 있다"며 한국 쇼트트랙의 발전을 위해 일하겠다는 입장을 전했다. 목동=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com