브리핑 하는 강유정 수석대변인

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[스포츠조선 전영지 기자]이재명 대통령이 23일 신임 문화체육관광부(이하 문체부) 장관 후보자로 강유정 청와대 수석대변인을 지명했다.

이 대통령은 이날 국가정보원장과 외교부, 행정안전부, 통일부, 문체부 장관 후보자 등 5개 핵심 보직의 수장을 교체하는 대규모 개각을 단행했다. 전날 최교진 교육부장관의 사의를 수락하고 면직안을 재가한 직후 발빠르게 이뤄진 개각이다. 국가정보원장 후보자에는 강금실 전 법무부 장관, 외교부 장관 후보자에는 임웅순 국가안보실 2차장, 행정안전부 장관 후보자에는 한준호 더불어민주당 의원, 통일부 장관 후보자에는 홍익표 전 민주당 원내대표, 문체부 장관 후보자에는 강유정 청와대 수석대변인이 각각 지명됐다.

임광현 대통령 비서실장은 이날 오후 브리핑을 통해 "이번 인사는 미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정 속도와 실행력 국민 체감도를 더욱 강화하는 데 중점을 뒀다"고 설명했다.

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강유정 문체부장관 후보자는 1975년생 서울 태생으로 한영외고, 고려대 국어교육학과를 졸업했다. 영화평론가 및 대학교수, 방송 패널로 활약하던 중 2024년 제22대 총선에서 민주당 비례대표로 국회에 입성했고 국회 문화체육관광위원회서 의정활동을 하던 중 지난해 4월 이재명 더불어민주당 대통령 선거 경선후보 캠프 대변인에 선임됐다. 이재명 정부 출범 직후 청와대 수석대변인으로서 대통령의 국정 메시지를 전달하는 역할을 해왔다. 문화·예술 분야의 전문성과 국정 홍보 경험을 갖췄다는 평가다. 임 실장은 "문화 예술에 대한 이해와 참신한 시각으로 기초 예술의 기반을 다지고, K-컬처로 세계를 선도하는 문화 강국을 이끌 적임자"라고 평가했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com