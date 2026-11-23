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○…대한장애인체육회가 2024년부터 추진해 온 차세대 통합정보 시스템 구축을 완료하고, 본격적인 대국민 서비스 운영에 들어갔다. 지난해 9월 30일 1차 시스템 오픈을 통해 행정업무 시스템을 개선하고 전문체육인 관리 등 핵심 기능을 선가동한데 이어 이번 2차 오픈에선 생활체육 선수촌 관리 체육인 교육 빅데이터 스포츠과학 디지털 아카이브 종목별 경기기록 등 시스템 구축을 최종 완료했다. 정진완 대한장애인체육회장은 "차세대 통합정보 시스템 오픈으로 분산됐던 장애인체육 정보를 통합·관리하고, 체계적으로 활용할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로 축적된 데이터를 바탕으로 체육행정의 효율성을 높이고, 선수와 생활체육 참여자 등 이용자에게 보다 편리하고 실질적인 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

○… 대한장애인체육회가 24일부터 12월 1일까지 스위스 에글과 그렌헨 일원에서 사이클 종목 유망선수 합동훈련을 실시한다. 대한장애인체육회 관계자 2명과 선수단 6명(뇌병변 남자선수 2명, 시각장애 여자선수 1명, 감독 1명[파일럿 겸직], 트레이너 1명, 장비 매니저 1명) 등 총 8명이 참가한다. 참가자들은 국제사이클연맹(UCI) 사이클링센터의 훈련시설을 활용해 스위스 장애인국가대표팀과 사이클 종목의 기술, 체력 훈련 등 합동 훈련 및 교류를 진행할 예정이다.

○… 대한장애인체육회가 27~28일 경기도 이천선수촌에서 2026년 선수위원회 워크숍을 개최한다. 이번 워크숍에는 대한장애인체육회 및 종목별 선수위원회 위원 등 50여 명이 참석한다. 참가자들은 역량강화 교육과 선수 인권 관련 현안 토의를 진행하고, 종목별 교류 및 선수위원회 발전 방향을 논의할 예정이다.