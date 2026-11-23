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[스포츠조선 전영지 기자]이원성 경기도체육회장이 차기 민선 경기도체육회장 선거 불출마를 공식 선언했다.

이 회장은 민선 1·2기 8년의 재임기를 돌아보며 "경기체육의 새로운 변화와 혁신을 위해 불출마를 결정했다"고 밝혔다.

재임 기간 이 회장은 경기도 체육계의 숙원 사업들을 본궤도에 올렸다. 도립체육시설의 관리권 회복, 제108회 전국체육대회 경기도 개최 준비는 물론 '경기도선수촌' 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 추진하며 지역 체육의 자부심을 드높이고 미래 체육 인프라의 초석을 다졌다.

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수원월드컵경기장 유휴부지를 활용한 제1선수촌 로드맵을 구체화하고 북부체고 설립 및 경기체고 이전과 연계한 제2경기도선수촌 건립 방안을 공론화해 도내 엘리트 체육 육성과 훈련 환경 고도화를 위한 중장기 비전도 제시했다. 전국체전 종합우승 5연패, 전국동계체전 종합우승 23연패. 전국생활체육대축전 23연속 최다종목 우승 등 전문체육과 생활체육 전반에서 압도적인 성과를 거뒀다. 뿐만 아니라 세입 확대를 통한 재정 자립 기반 강화, 전문 인력 충원을 통한 조직 운영 효율화도 이뤄냈다. 경기체육사 편찬 사업을 통해 경기도 체육의 발자취를 체계적으로 기록하고 경기체육의 역사적 가치와 정체성을 확립하는 데도 힘을 쏟았다.

이원성 회장은 "민선 1기부터 2기까지 체육인들과의 약속을 가슴에 새기며 무거운 책임감으로 쉼없이 달려왔다"면서 "도립체육시설의 관리권 이전과 제108회 전국체육대회 개최 준비, 경기도선수촌 건립 기반 마련, 체육회 조직 안정화까지 모든 순간을 함께해 준 경기도 체육 가족 여러분께 깊이 감사드린다"는 인사를 전했다. "이제는 경기도 체육의 더 큰 혁신과 도약을 위해 새로운 리더십에 기회를 열어줘야 할 때"라면서 "당분간 코리안바베큐 등 기존 사업에 전념하면서 앞으로도 경기체육이 대한민국 체육의 중심이자 모범이 될 수 있도록 변함없이 응원하겠다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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