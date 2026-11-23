사진제공=대한세팍타크로협회

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[스포츠조선 이종서 기자] 대한세팍타크로협회가 2026년 스포츠 교류협정 이행체계 구축사업을 본격 추진한다.

대한세팍타크로협회는 "23일부터 27일까지 5일간 충청북도 보은군 보은국민체육센터에서 '2026년 스포츠 교류협정 이행체계 구축사업'의 일환으로 대한민국과 일본 여자 세팍타크로 국가대표팀 간 합동훈련을 실시한다"고 23일 밝혔다.

이번 사업은 양국 국가대표팀 간 국제교류를 활성화하고 상호 이해와 우호 관계를 증진하기 위해 마련됐다. 특히 공동훈련과 친선경기를 통해 선수단의 실전 감각을 향상하고 기술 및 전술 교류를 확대함으로써 국가대표팀의 경기력 강화와 국제 스포츠 외교의 기반을 공고히 하는 데 목적이 있다.

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이번 합동훈련에는 대한민국 여자 국가대표팀 지도자 2명과 선수 12명 등 14명, 일본 여자 국가대표팀 매니저 1명과 감독 1명, 선수 8명 등 10명이 참가하며, 통역 1명을 포함해 총 25명이 참여한다.

일본 선수단은 23일 오전 8시30분 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 충북 보은으로 이동하여 대한민국 여자 국가대표팀과 본격적인 합동훈련 일정에 돌입할 예정이다.

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특히 이번 합동훈련에 참가하는 대한민국 여자 국가대표팀은 지난 11월 보은에서 개최된 2026년도 제2차 국가대표 선발전을 통해 새롭게 구성된 선수단이다. 이경현 노윤서 이혜원 나은미 김사랑 등 새로운 선수들이 대거 합류한 가운데 최지나와 김지영 등 풍부한 국제경기 경험을 갖춘 베테랑 선수들도 함께하며 신구 조화를 이룬다.

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협회는 "이번 교류훈련은 새롭게 구성된 선수단의 조직력을 강화하고 선수 간 호흡을 점검하는 동시에 국제경기 적응력과 실전 대응 능력을 높이는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

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양국 선수단은 행사 기간 충북 보은국민체육센터에서 기본기술 및 포메이션 훈련, 포지션별 세팅훈련, 체력훈련과 러닝·스트레칭 등 다양한 프로그램을 함께 소화할 예정이다. 또한 친선경기를 통해 서로의 경기 운영 방식과 전술적 특성을 파악하고, 국제경기에서 요구되는 실전 대응 능력을 강화할 계획이다.

협회는 "양국 선수들이 각자의 기술적 장점을 공유하고 경기력 향상을 위한 실질적인 교류의 기회를 마련할 것으로 기대된다"고 전했다.

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이번 교류사업은 경기력 향상뿐만 아니라 양국 선수단 간 우호 증진에도 의미를 두고 있다. 일본 국가대표팀은 훈련 마지막 날인 27일 서울 경복궁에서 한국 전통문화 체험을 진행한 후 인천국제공항을 통해 출국할 예정이다.

김영진 대한세팍타크로협회 회장은 "이번 합동훈련이 양국 선수들의 경기력 향상과 우호 증진에 기여하길 기대한다"라며 "앞으로도 지속적인 국제교류를 통해 국가대표팀의 경쟁력을 강화하고 아시아 세팍타크로의 공동 발전을 위해 노력하겠다"라고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com