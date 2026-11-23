최신원 대한펜싱협회장이 23일 FIE 총회 시상식에서 대한민국 여자에페 단체 1위 상패를 받은 후 기념사진을 찍고 있다. 사진제공=FIE

캡처=FIE-TV

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[스포츠조선 전영지 기자]최신원 대한펜싱협회장이 국제펜싱연맹(FIE) 총회에서 한국 펜싱을 대표해 13년 연속 '세계랭킹 1위' 상패를 수상했다.

23일(한국시각) 헝가리 부다페스트에서 개최된 FIE 총회 시상식에서 대한민국 여자에페 대표팀이 2025~2026 시즌 단체전 세계랭킹 1위에 올랐다. FIE는 매 시즌 종료 후 총회에서 시상식을 열고 개인전, 단체전 등 종목별, 부문별 세계랭킹 1위 선수 및 국가에 대한 공식 시상을 진행해왔다.

2025~2026시즌 세계랭킹 1위 여자에페 대표팀. 왼쪽부터 임태희(계룡시청), 이혜인(울산광역시청), 송세라(부산광역시청), 양승혜(한체대). 사진출처=FIE

대한민국 펜싱은 2013~2014 시즌 남자 사브르 개인전 구본길의 세계랭킹 1위를 시작으로, '사브르 레전드' 김정환, '어펜져스 끝판왕' 오상욱, '에페 여제' 최인정, 송세라를 비롯 월드클래스 톱랭커들이 수상자로 선정돼 왔고, 올 시즌 여자 에페 단체전까지 무려 13년 연속 FIE 세계랭킹 1위 수상의 영예를 이어왔다. 대한펜싱협회는 "세계 펜싱계에서도 찾아보기 드문 기록이자 아시아 유일의 성과"라면서 "대한민국 펜싱이 명실상부한 세계 최정상급 펜싱 강국임을 다시 한번 입증한 쾌거"라고 설명했다. 무엇보다 2012년 런던올림픽 이후 특정 선수나 종목 쏠림 없이 개인전, 단체전을 오가며 '세계 1위' 기록을 면면히 이어왔다는 점은 큰 의미가 있다. 13년간 이어온 '펜싱 코리아'의 쾌거 뒤에는 회장사 SK텔레콤의 아낌없는 후원과 매대회, 매경기 1열에서 직관응원하며 국가대표들에게 태극마크의 소명의식을 일깨우고 지원을 아끼지 않은 최신원 대한펜싱협회장의 진심이 있다.

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이날 K-펜싱을 대표해 FIE 시상대에 오른 최신원 회장은 "대한민국 펜싱이 13년 연속 세계랭킹 1위 수상의 영예를 이어올 수 있었던 것은 선수들과 지도자들의 끊임없는 노력과 헌신, 그리고 대한펜싱협회 회장사인 SK텔레콤의 지속적인 관심과 아낌없는 지원이 있었기에 가능했다"면서 "그동안 국제무대에서 한국 펜싱의 위상을 높여준 선수단과 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"며 마음을 전했다. 이어 "내년에는 2028년 LA올림픽 준비에 더욱 박차를 가하고, 대한민국 펜싱이 올림픽에서 다시 한번 최고의 성과를 거둘 수 있도록 선수단의 경기력 향상과 훈련 환경 조성에 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 약속했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com