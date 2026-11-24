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[스포츠조선 정현석 기자]대한체육회가 주최하고 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 후원하는 '2026 유소년스포츠기반구축사업'의 일환으로, (사)한국킨볼협회가 전국 30개 학교에 킨볼 강습과 교육 용품을 지원하며 학교 체육 현장 확산에 나섰다.

이번 사업은 학교 체육수업 및 학교스포츠클럽 현장에서 유소년들이 킨볼을 쉽게 경험하고 즐길 수 있는 기반을 넓히기 위해 추진됐다. 사업 대상인 전국 30개 학교에서는 각 학교의 학사일정과 참여 규모에 맞춰 학교당 약 10~12차시의 수업이 진행된다. 전체 수업 규모는 약 358차시에 달하며, 누적 참여 인원은 연인원 기준 약 8000명 규모다.

특히 지역 간 스포츠 교육 격차 해소를 위해 비수도권 참여 비중을 대폭 높인 점이 눈에 띈다.

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전체 참여 학교 30곳 중 비수도권 학교는 17곳(약 57%)으로, 당초 사업 목표치였던 비수도권 참여율 50%를 상회하며 지역 학교 유소년들에게 폭 넓은 스포츠 체험 기회를 제공하고 있다.

지원은 강습과 용품 보급의 투트랙(Two-track)으로 이뤄진다.

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우선 전문 강사를 파견해 안전교육기초 기술 습득 협동 활동 전략형 경기 등 체계적인 커리큘럼을 운영한다. 이와 함께 킨볼 공인구와 조끼 등 필수 교육 용품을 보급, 강사 파견 종료 후에도 각 학교가 자체적으로 킨볼 프로그램을 지속 운영할 수 있도록 자생력을 높였다.

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이번 2026년 사업은 지난해(2025년) 진행된 교육 프로그램 개발 및 현장 검증의 성과를 실제 학교

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수업 현장에 본격적으로 적용·확대했다는 데 의의가 있다.

일선 학교로 확장되고 있는 킨볼 활성화는 여러가지 긍정적 파생 효과를 낳고 있다.

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상호 협력이 필수인 참여 중심, 비접촉형 스포츠 보급을 통해 소외를 줄이고, 참여율 높은 체육수업 문화를 확산시키고 있다. 기능과 경쟁 중심이었던 기존 수업 한계를 보완하는 대안 모델로 자리매김 하며 학교체육의 질적 다양성 확대에 이바지 하고 있다.

학생들의 신체·정신적 활동에 긍정적 효과도 탁월하다. 대형 공을 활용한 전신 협응 활동으로 활동량이 많고, 협동 플레이 기반의 지속적 움직임을 유발한다. 팀 활동 내 역할 분담과 의사소통을 통한 협동과 공동체 의식을 강화하는 교육적 효과도 탁월하다.

중장기적 파급효과도 무시할 수 없다. 학교 체육에서 지역 생활체육과 스포츠클럽 연계 기반을 연계함으로써 평생체육으로의 확장 가능성을 확보할 수 있다. 단발적 사업이 아닌 중장기적 선순환 모델로 발전할 가능성을 품고 있다.

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한국킨볼협회는 향후 학교별 운영 실적과 현장 교사 의견, 학생 만족도 조사 결과를 종합 분석해 교육 프로그램의 표준화와 개선 방안을 도출할 예정이다.

한국킨볼협회 관계자는 "이번 사업의 핵심 성과는 단순한 일회성 체험 제공을 넘어, 일선 학교가 킨볼 수업을 안정적으로 이어갈 수 있는 토대를 마련한 것"이라며 "앞으로도 대한체육회와 긴밀히 협력해 학교 현장의 목소리를 반영한 교육 프로그램과 지도 지원 체계를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 전했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=(사)한국킨볼협회