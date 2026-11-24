사진제공=대한세팍타크로협회

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[스포츠조선 이종서 기자] 차세대 세팍타크로 국가대표 선수들의 성장 기회가 마련된다.

대한세팍타크로협회는 24일 "오는 26일부터 30일까지 필리핀 마닐라에서 개최되는 '2026 U19 아시아 세팍타크로 챔피언십'에 대한민국 U19 국가대표팀을 파견한다"고 밝혔다.

이번 대회는 2026년 대한민국 청소년 세팍타크로 국가대표팀이 처음으로 출전하는 국제대회다. 아시아 각국의 청소년 선수들과 경쟁하며 국제경기 경험을 축적하고 차세대 국가대표 선수들의 성장 가능성을 확인하는 의미있는 무대가 될 전망이다. 특히 국제무대에서 한국 세팍타크로의 기술적 경쟁력을 점검하고, 향후 성인 국가대표팀의 전력 강화를 이끌 유망주들의 실전 대응 능력을 높이는 데 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

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대한민국 선수단은 총 24명으로 구성되며 정의한 인천체육고등학교 교장이 단장을 맡아 선수단을 이끈다. 특히 올해 제107회 전국체육대회에서 인천체육고등학교 세팍타크로 남자18세이하부의 금메달을 이끌며 지도력을 입증한 오석민 감독(인천체고)이 대표팀 총괄감독을 맡아 청소년 국가대표팀을 지휘한다. 남자팀은 곽영덕 감독(세종미래고)과 김대희 코치(오창고), 여자팀은 조경식 감독(횡성여고)과 김이슬 코치(서천여고)가 각각 지도한다.

이번 대회에는 남자팀 및 여자팀 18명의 대한민국 세팍타크로의 미래를 책임질 유망주들이 대거 출전한다. 국가대표팀은 아시아 각국의 선수들과 실전 경쟁을 펼치며 국제대회 특유의 경기 분위기와 전술적 다양성을 경험하고, 선수 개개인의 기술적 완성도와 경기 운영 능력을 한층 발전시킬 계획이다.

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국가대표팀은 오는 24일 오후 1시30분 인천국제공항을 통해 출발해 필리핀 마닐라로 향한다. 현지 도착 후에는 환경 적응과 선수별 컨디션 조정, 경기장 적응훈련 등을 거쳐 26일부터 30일까지 본격적인 대회 일정을 소화하며, 12월1일 귀국할 예정이다.

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협회는 "이번 파견을 통해 선수들의 국제경기 적응력을 높이는 한편, 향후 국제무대에서 경쟁할 수 있는 청소년 국가대표 육성 기반을 강화할 방침"이라고 했다.

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김영진 대한세팍타크로협회 회장은 "이번 대회는 세팍타크로의 미래를 이끌 청소년 국가대표팀 선수들이 아시아 무대에서 자신의 기량을 펼치고 국제경기 경험을 쌓을 소중한 기회"라며 "선수들이 결과에 대한 부담보다는 도전과 성장의 자세로 경기에 임해주길 바라며, 협회 역시 청소년 선수들의 지속적인 육성과 국제경쟁력 강화를 위해 적극적인 관심과 지원을 이어가겠다"라고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com