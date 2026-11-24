사진제공=한국스포츠레저㈜

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)는 오는 12월 13일까지 전국 스포츠토토 판매점 방문 고객과 판매점주를 대상으로 한 '2026 연말 감사 이벤트'를 진행하고 있다고 24일 밝혔다.

지난 16일부터 시작된 이번 이벤트는 스포츠토토 구매 고객에게 다양한 혜택을 제공하는 동시에 전국 스포츠토토 판매점의 매출 활성화를 지원하기 위해 마련됐다. 고객 대상 이벤트는 스포츠토토 판매점에서 2만원 이상 구매한 투표권이 적중하지 않았을 경우, 해당 투표권을 인증하면 프리쿠폰과 경품 추첨 기회를 제공하는 방식으로 진행된다.

참여를 원하는 고객은 판매점에 비치된 이벤트 포스터의 QR코드를 통해 응모 페이지에 접속한 뒤, 해당 투표권을 인증하면 된다. 인증을 완료한 고객에게는 투표권 구매 금액에 따라 2만원 이상은 5000원권 프리쿠폰 1매를, 5만원 초과는 2매를 지급하며, 갤럭시 Z 폴드8(5명) 경품 추첨에도 자동으로 응모된다.

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프리쿠폰은 총 3만매가 선착순으로 지급되며, 1인당 최대 3회까지 참여할 수 있다. 동일한 투표권으로 중복 응모할 경우, 최초 접수 건만 인정된다는 점을 유의해야 한다. 한국스포츠레저는 이번 이벤트를 통해 오프라인 판매점과의 상생을 도모하기 위한 별도의 프로그램도 마련했다. 이벤트 기간 동안 고객들의 투표권 인증 참여 실적을 기준으로 상위 100개 판매점을 선정하고, 이 가운데 25개 판매점을 무작위로 추첨해 경품을 제공한다. 경품은 갤럭시 Z 폴드8 256G(5개소) LG 스탠바이미2 Max 32인치(5개소) 네스프레소 버츄오 팝 커피머신(15개소) 등으로 구성됐다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "이번 이벤트는 스포츠토토 구매 고객뿐 아니라 오프라인 판매점에도 동시에 혜택이 돌아갈 수 있도록 마련됐다"며 "고객들에게는 즐거움을 전하고, 판매점에는 활력을 더하는 계기가 되길 기대한다"고 전했다.

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한편, 프리쿠폰은 준비된 수량이 모두 소진될 경우 조기에 지급이 종료될 수 있으며, 이벤트 참여 방법과 경품 등 자세한 내용은 전국 스포츠토토 판매점에 비치된 홍보 포스터와 이벤트 응모 페이지에서 확인할 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com