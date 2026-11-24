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[스포츠조선 윤진만 기자]"한국인은 아니지만, 내 가슴안에, 여기에 들어 있는 피는 완전 한국인입니다."

지난 2005년 11월, 일본 유도 국가대표 출신 K-1 선수인 추성훈은 일본 오쿠다 마사카쓰를 꺾은 뒤에 외친 말이다. 이 말로, 추성훈은 자신의 존재를 대한민국 전역에 알렸다.

그로부터 약 20년이 지난 21일, 추성훈은 48년에 걸친 격투기 인생에 마침표를 찍었다. 고척 스카이돔에서 크리스 리벤과의 국내 종합격투기 단체 블랙컴뱃 대회에 유도복을 입고 나서 아쉬운 판정패를 거뒀다. 추성훈은 "나의 격투기 인생이 이제 막을 내린다. 격투기 인생은 끝나지만, 내 인생은 이제 시작"이라고 소감을 남겼다.

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"추성훈의 인생은 파란만장했다."

아내 야노 시호가 남편 추성훈의 은퇴전을 본 뒤에 남긴 소감 중 한 대목이다. 일본 오사카에서 태어난 재일교포 4세 추성훈은 유도인 출신 아버지의 나라인 대한민국에서 태극마크를 달겠다는 일념으로 현해탄을 건너 부산에 둥지를 틀었다.

출처=야노 시호 SNS 캡쳐

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하지만 추성훈은 한국 국가대표가 되는 꿈을 이루지 못했고, 결국 일본 귀화를 결정했다. 그는 국가대표 선발전 당시 한 방송 인터뷰에서 "앞으로 한국에서 계속 시합해도 심판들 때문에 지게 되고…. 실력으로 이기는데 (판정패로)지면 유도하는 의미가 없지 않나"라고 부친의 반대를 무릅쓰고 일본으로 건너가게 된 이유를 말했다.

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추성훈은 일본 대표팀에 뽑혀 일장기를 달고 2002년 부산아시안게임에 출전해 한국 안동진을 꺾고 금메달을 목에 걸었다.

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추성훈은 2004년 일본에서 종합격투기 선수로 전향한 뒤 유도복 오른 어깨에 태극기, 반대쪽 어깨엔 일장기를 달고 링 위에 올랐다. 그로부터 20여년이 지난 51세가 된 올해까지 파이터의 삶을 살았다. 한국에서 꿈을 이루지 못한 소년은 한국에서 커리어에 마침표를 찍었다.

야노 시호는 "나는 그의 K-1 데뷔 무대에서 그를 처음 보았다. 그의 선수 생활 전체를 시작부터 끝까지 지켜볼 수 있었던 것은 정말 놀라운 경험이었다. 덕분에 저는 이전에는 알지 못했던 새로운 세상을 접하게 되었고, 그 과정에서 마주한 새로운 풍경과 경험들은 제게 끊임없는 영감과 교훈을 주었다"라고 적었다.

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이어 "내 남편의 삶은 늘 극적인 우여곡절로 가득했다. 하지만 그는 어떤 상황이 닥쳐도 흔들림 없이 평정심을 유지하며, 주어진 모든 것을 받아들이고 매번 어려움을 극복해 왔다"며 "그렇기에 앞으로 그가 마주할, 아직 알지 못하는 새로운 세상에 대해 큰 기대감을 품고 있다"라고 밝혔다.

아울러 "늘 그를 응원해 주신 모든 분께 깊은 감사의 말씀을 드린다. 그가 인생의 다음 장으로 나아가는 지금, 앞으로도 변함없이 그를 지켜봐 주시길 부탁드린다"라고 강조했다.

추성훈은 말했다. "50(살) 넘어서 마지막 도전까지 할 수 있는 몸을 낳아준 엄마, 너무너무 감사드린다. 이제 걱정 안 해도 된다. 이제 안 싸우니까." 파이트 머니 전액을 기부할 예정인 추성훈은 딸 추사랑에게도 한 마디를 남겼다. "사랑아, 용돈 없다!" 아내 야노 시호, 딸 사랑이의 눈에선 눈물이 주르륵 흘렀다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com