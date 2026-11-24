제우스FC와 팜스스포츠가 'MMA 프로모션 산업 전략적 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다. 사진제공=제우스FC

제우스FC와 팜스스포츠가 'MMA 프로모션 산업 전략적 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다. 사진제공=제우스FC

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국내 종합격투기(MMA) 단체 제우스FC(ZEUS FC)가 아랍에미리트(UAE) 스포츠 기업 팜스스포츠(Palms Sports PJSC)와 손잡고 글로벌 시장 진출에 나선다.

제우스FC는 23일 아부다비에서 팜스스포츠와 'MMA 프로모션 산업 전략적 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝혔다. 지난 13일 체결한 협약에는 전용재 제우스FC 회장과 푸아드 파흐미 다르위시(Fouad Fahmi Darwish) 팜스스포츠 최고경영자(CEO)가 양측을 대표해 서명했다. 팜스스포츠가 한국과 전략적 협력 협약을 맺은 것은 이번이 처음이다.

팜스스포츠는 아부다비 증권거래소(ADX) 상장사이자 UAE 대형 투자그룹 인터내셔널 홀딩 컴퍼니(IHC)의 자회사다. 스포츠 교육·훈련과 대회 운영 등을 주요 사업으로 하고 있으며, 2025년 연결 매출은 약 11억6200만 디르함(약 4500억원) 규모다.

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팜스스포츠는 아부다비를 기반으로 한 국제 MMA 대회 UAE 워리어스(UAE Warriors)의 운영사이기도 하다. UAE 워리어스는 2019년 팜스스포츠 경영 체제로 재출범했으며, 아부다비 문화관광부(DCT Abu Dhabi)의 후원을 바탕으로 국제 대회를 개최해 왔다.

이번 협약의 핵심은 한국과 UAE를 연결하는 공동 MMA 프로모션 체계 구축이다. 양측은 공동 대회 기획과 상호 개최를 비롯해 선수 육성, 대회 운영, 중계, 마케팅 등에서 협력하기로 했다.

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우선 제우스FC 대회의 중동 개최와 UAE 워리어스 대회의 한국 개최를 추진한다. 한국과 UAE뿐 아니라 제3국 시장에서의 공동 사업 가능성도 모색한다. 이를 통해 양국 선수들이 서로의 무대에 출전하고, 팬들은 국내에서 다양한 국제 매치업을 접할 수 있도록 한다는 구상이다.

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사업 분야에서는 중동·아시아 시장을 겨냥한 공동 마케팅과 교차 홍보, 국제 중계·스트리밍 협력을 추진한다. 양국 스폰서와 투자자를 연결하고 공동 스폰서십 패키지를 개발하는 방안도 협약에 포함됐다. 구체적인 대회 일정과 수익 배분, 중계권 등은 프로젝트별 개별 계약으로 확정한다.

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2019년 출범한 제우스 FC는 국내 유망주 발굴과 선수들의 성장 무대 마련에 주력해 왔다. 이번 협약을 계기로 국내에서 발굴한 선수가 해외 무대로 진출하는 경로를 넓히고, 국제 대회를 공동으로 기획·운영하는 프로모션으로 사업을 확장한다는 방침이다.

전용재 회장은 "이제 제우스 FC는 이제 세계를 상대하는 대회사"라며 "한국 선수들이 아부다비 케이지에 서고, 중동의 강자들이 한국 팬들 앞에서 싸우는 무대를 빠르게 현실로 만들겠다"라고 밝혔다.

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양측은 협약 이행을 위한 실무 담당자를 지정하고 선수 교류와 첫 공동 프로젝트에 대한 구체적인 논의에 들어갈 예정이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com