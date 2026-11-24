사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 전 헤비급 복싱 세계 챔피언 타이슨 퓨리(38)가 조현병과 양극성장애 진단을 받았던 사실을 고백했다.

극심한 우울과 불안에 시달렸고, 환청과 피해망상까지 겪었으며 정신병원에 갇혀 지내게 될지도 모른다는 두려움에 사로잡혔다고 털어놨다.

피플 등 외신들에 따르면 퓨리는 오는 27일(이하 현지시각) 넷플릭스에서 공개되는 다큐멘터리 '타이슨 퓨리'에서 자신의 정신건강 문제를 처음으로 구체적으로 밝혔다. 그는 2015년 블라디미르 클리치코를 꺾고 헤비급 세계 정상에 오른 뒤 삶이 급격히 무너졌다고 회상했다.

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퓨리는 어린 시절부터 클리치코를 이기는 것을 목표로 복싱을 해왔다. 오랫동안 꿈꿔온 목표를 이뤘지만, 정작 정상에 오른 뒤에는 삶의 목적을 잃은 듯한 공허함이 찾아왔다고 했다.

이듬해인 2016년에는 심장마비가 의심돼 병원으로 긴급 이송됐다. 하지만 검사 결과 심장마비가 아니라 심한 불안 발작으로 확인됐다. 이후 의료진은 그에게 우울증과 양극성장애, 경미한 조현병 증상이 있다고 설명했다.

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퓨리는 당시를 떠올리며 "마치 살아 있는 지옥의 밑바닥에 있는 것 같았다"고 말했다. 이어 "언젠가는 문이 잠긴 정신병원 독방에 갇히게 될 것이라고 진심으로 생각한 적도 있다"며 "그런 상황이 너무 두려웠다"고 했다.

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아내 패리스 퓨리도 다큐멘터리에서 남편의 상태를 지켜보며 겪었던 혼란을 털어놨다.

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패리스는 "누군가 양극성장애가 어떤 것인지 설명해 줬다"며 "어떤 날은 세상에서 가장 행복한 사람처럼 '그래, 가자'고 하다가도 갑자기 마음이 바뀌어 '오늘은 밖에 나갈 수 없다'고 하는 식이었다"고 말했다.

아울러 퓨리는 환청에 시달렸던 경험도 공개했다. 머릿속에서 들리는 목소리가 자신과 가족을 해치겠다고 위협했다고 한다. 그는 라디오에서 자신에게 직접 말을 거는 듯한 소리가 들렸고, 일루미나티(음모론에 존재하는 비밀 조직)가 가족을 노리고 있다는 생각에 사로잡히기도 했다고 회상했다.

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퓨리는 2017년 할로윈 밤 파티에 나간 일을 계기로 삶을 바꾸기로 결심했다고 밝혔다. 당시 그는 술에 의존하고 체중이 급격히 늘면서 복싱 선수로서의 삶에서도 멀어져 있었다. 그는 "세상을 모두 손에 넣은 줄 알았는데 모든 것을 내던졌다"며 "이제는 술에 중독된 뚱뚱한 사람에 불과하다고 생각했다"고 당시 심경을 전했다.

이후 퓨리는 약 2년 반 동안 링을 떠나 몸과 정신을 추스르는 시간을 보냈다. 복귀전에서는 미국의 강타자 디온테이 와일더와 세 차례 맞붙어 2승 1무를 기록하며 재기에 성공했다. 세계 챔피언 타이틀도 다시 거머쥐었다.

그러나 2024년 우크라이나의 올렉산드르 우식에게 연이어 패한 뒤 2025년 초 은퇴를 선언했다. 이후 다시 링으로 돌아온 그는 올해 두 차례 경기를 치러 승리를 거뒀다.

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퓨리는 오는 12월 11일 웨일스 카디프의 프린시팔리티 스타디움에서 앤서니 조슈아와 맞붙을 예정이다. 두 선수의 경기는 넷플릭스를 통해 생중계된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com