17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 선수권대회, '절친' 이지윤 이효은이 '야호' 포즈를 취하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026년 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 선수권대회. 클리닉에 참여한 쇼트트랙 국가대표 박지원이 참가 선수들과 함께 훈련을 하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026년 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 선수권대회. 클리닉에 참여한 쇼트트랙 국가대표 남윤창이 참가 선수들과 함께 빙상 클리닉을 진행하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026년 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 선수권대회. 클리닉에 참여한 쇼트트랙 국가대표 이동현 남윤창 박지원과 참가 선수들이 다함께 파이팅을 외치고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

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(이)지윤이(중원초)와 (이)효은이(상명초)는 서로 손을 놓는 법이 없다. 빙상 위에선 누구보다 매서운 눈빛으로 달리지만, 쉴 때는 '까르르, 까르르' 웃음이 떠나질 않는 '단짝'이다.

각기 다른 학교에 다니는 지윤이와 효은이를 하나로 묶은 건 다름 아닌 '스케이트'다. 같은 동아리인 쇼트트랙 학생선수 지윤이와 일반학생 효은이는 평소 훈련하는 그룹이 달랐지만, 이번엔 특별히 한 팀을 이뤄 대회에 출전했다. 대한체육회가 2019년부터 개최해 온 '청소년스포츠한마당'(청스한)이 두 소녀에게 특별한 추억을 선물했다.

학생선수, 일반학생이 서로 어우러져 우정과 추억을 쌓는 특별한 대회 '청스한'이 이번엔 새하얀 얼음판 위에서 펼쳐졌다. 지난달 인천 선학국제빙상경기장에서 열린 '2026년 청스한 쇼트트랙 팀 선수권대회'는 전국에서 온 유망주들이 실력을 겨루는 개인전, 협동심을 확인할 수 있는 계주(단체전)와 현역 쇼트트랙 국가대표들의 특별 클리닉 등 알찬 구성으로 참가자들의 호평을 받았다. '쇼트트랙 청스한'의 실무를 맡은 라명주 대한빙상경기연맹 과장은 "전문선수와 동호인 선수, 두 그룹이 함께 참여하는 청스한을 처음으로 준비했다. 강습회를 통해 선수, 지도자, 학부모에게 사전 안내를 했고, 현장 사전 연습 때도 최대한 부상 없이 대회를 치를 수 있도록 꼼꼼히 준비했다"라고 말했다. 선수 50명을 포함해 총 100여명이 참가했다. 학부모들도 주말을 맞아 아이가 스케이트를 타는 모습을 지켜보기 위해 빙상장을 찾았다. 운동회 분위기가 물씬 풍겼다.

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효은이는 "처음에 엘리트 선수들과 같이 대회에 참여한다는 생각에 조금 긴장됐지만, 막상 경기장에 와보니 의욕도 생기고 재미있었어요. 쇼트트랙 계주는 같은 팀 선수를 밀면서 서로 연결된다는 점이 더 특별했어요"라고 말했다. 올림픽을 보며 쇼트트랙 선수의 꿈을 키우기 시작했다는 지윤이는 모처럼 성적 압박에서 벗어나 또래들과 즐거운 시간을 보냈다. "준비 과정에서 친구들과 협동하면서 사이가 더 좋아진 걸 느껴요."

17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026년 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 선수권대회. 지도자의 도움을 받아 경기 출전을 준비하는 선수들의 모습. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 대회. 스포츠안전재단의 'KADA가 가다' 부스를 체험하는 참가자들의 모습. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026년 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 선수권대회. 이민지 대한빙상경기연맹 심판위원장이 포즈를 취하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 인천선학국제빙상장에서 열린 2026 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 선수권대회.유석랑 광주실내빙상장 코치가 포즈를 취하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

쇼트트랙 국가대표, 코치 출신 이민지 대한빙상경기연맹 심판위원장은 청스한의 특별한 의미를 전했다. "일반학생과 전문선수가 함께 참여할 수 있는 대회가 없다. 이번 대회를 통해 경쟁 속에 서로 화합하고 격려하는 모습을 보는 게 너무 좋았다"라고 말했다. 광주에서 동아리 선수를 데리고 '청스한'을 찾은 유석랑 광주실내빙상장 강사는 "A조(학생선수) 선수들이 조언을 많이 해주고 마인드컨트롤 하는 법도 알려줘서 우리 아이들(B조)이 편하게 대회에 임할 수 있었다. 오늘 이 시간이 우리 아이들이 성장할 수 있는 밑거름이 될 것"이라고 강조했다.

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'국대들과의 시간'은 학생선수, 일반학생 할 것 없이 아이들의 '설렘 포인트', '쇼트트랙 청스한'의 하이라이트였다. 박지원(전북도청) 남윤창(한체대) 이동현(단국대)이 훈련 시간을 쪼개 아이들의 꿈을 응원하기 위해 한걸음에 달려왔다. 직접 코너 벨트를 잡아주고, 아이들과 빙판을 함께 누볐다. 신정초 학생선수 (배)태양이는 "평소에 잘 볼 수 없는 (국대)선수들이라서 더 열심히 배웠어요"라고 했다. 스타트할 때 '총소리가 들리면 허리를 숙여서 출발하라'고 조언해 준 게 기억에 남는다고 했다. 봉수초 학생선수 (이)루한이는 "코너벨트 훈련을 할 때, 자세를 낮춰서 힘을 더 싣고 쓰러지듯 코너를 넘기면 잘된다고 하셨어요"라고 했다.

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코너벨트는 지상에서 쇼트트랙의 핵심 기술인 코너링 자세와 원심력 극복 능력을 기르는 훈련이다. '최고의 선수'가 코너벨트를 잡아주는 건 프로야구 선수와 캐치볼을 주고받는 것만큼 오래 기억에 남을 일이다. 남윤창은 "어린 선수들과 같이 훈련하고 이야기할 수 있는 시간을 가질 수 있어서 정말 뜻깊었다"는 소감을 전했다. 이동현은 "어린 선수들이 성적에 대한 부담 없이 즐겁게 운동하는 모습을 보며 도리어 내가 좋은 에너지를 얻어간다"며 웃었다. 박지원은 "현역 선수라서 누군가를 지도해 볼 일은 많지 않다. 내 경험과 노하우를 알려주면서 나중에 나 역시 지도자가 돼 선수들을 가르쳐보고 싶다는 생각이 들었다"고 했다.

17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026년 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 대회. 선수들이 레이스를 펼치고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026년 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 선수권대회. 클리닉에 참여한 쇼트트랙 국가대표 남윤창 박지원 이동현이 참가 선수들과 함께 빙상 클리닉을 진행하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026년 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 선수권대회. 빙상 클리닉에 참여한 쇼트트랙 국가대표 이동현 박지원 남윤창(왼쪽부터)이 파이팅 포즈를 취하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 대회. 라명주 대한빙상경기연맹 과장이 포즈를 취하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 인천 선학국제빙상장에서 열린 2026 청소년스포츠한마당 쇼트트랙 팀 대회. 최시연 대한체육회 청소년체육부 주무가 포즈를 취하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.17/

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대한민국은 세계 최정상의 쇼트트랙 강국이다. 1992년 알베르빌 동계올림픽에서 쇼트트랙이 정식 종목으로 채택된 이후 올림픽마다 메달 효자종목 노릇을 톡톡히 했다. 가깝게는 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 3개를 휩쓸었다. '람보르길리' 김길리의 금빛 질주, 베테랑 최민정의 투혼은 큰 울림을 안겼다. 한국 쇼트트랙 선수들이 시상대 위에 설 때마다 머릿속으로 떠오르는 질문은 '이 작은 땅덩이에서 어떻게 꾸준히 쇼트트랙 월클(월드클래스)이 배출될까'였는데, 그 해답은 멀지 않은 곳에 있었다.

이민지 위원장은 "쇼트트랙은 온몸을 사용하는 스포츠다. 힘든 훈련을 통해 아이들이 끈기를 배울 수 있다"며 "이번 '청스한'을 보니 전문선수와 견줘도 손색없는 동호인 선수가 눈에 띄었다. 쇼트트랙의 미래가 정말 밝다는 걸 다시 느낀다"고 말했다. 라명주 과장은 "한국은 꿈나무, 청소년, 미래 국가대표, 후보선수까지 차츰차츰 성장해 국가대표로 오르는 시스템이 잘 갖춰졌다. 태릉, 진천 선수촌을 활용하는 훈련 여건도 좋다"며 "연맹에서도 많은 사업을 지원하고 있고, 저변을 확대하기 위해 노력하고 있다. 다음 '쇼트트랙 청스한' 대회 때는 더 좋은 프로그램을 기획해서 더 성대하게 치러보겠다"고 말했다. 최시연 대한체육회 청소년체육부 주무는 "'청스한'을 통해 일반학생이 전문선수로 진출할 기회가 생기고, 전문선수도 일반학생과 어울릴 기회가 생긴다. 이런 점에서 가장 큰 보람을 느낀다"며 웃었다.

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학생선수, 일반학생들은 "청스한 파이팅", "쇼트트랙 파이팅"을 목청껏 외쳤다. 그 순간 모두가 하나였다.

인천=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com