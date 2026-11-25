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[스포츠조선 정현석 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단이 '2026 올해의 SNS'에서 '올해의 인스타그램 공공기관-공단 부문' 최우수상을 받았다고 24일 밝혔다.

사단법인 한국소셜콘텐츠진흥협회와 사단법인 의회정책아카데미가 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 '올해의 SNS'는 올바른 SNS 활용 문화를 정착시키기 위해 매년 열리는 시상식. 올해 12회째를 맞은 시상식은 지난 23일 서울 중구 한국프레스센터에서 개최됐다.

이번 평가에서 공단은 공식 마스코트인 '백호돌이'를 활용한 다채로운 콘텐츠와 숏폼(짧은 영상), 국민 참여형 이벤트 등을 통해 주요 사업과 스포츠의 가치를 대중에게 쉽고 흥미롭게 전달한 점을 높이 인정받았다.

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이로써 공단은 지난달 열린 '2026 대한민국 SNS 대상'에서 공공부문-공단 분야 최우수상을 받은 데 이어, 올해 주요 SNS 시상식에서 연달아 수상하는 성과를 거뒀다.

공단 관계자는 "앞으로도 국민 눈높이에 맞춘 소통 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 스포츠 복지 실현과 소통 활성화에 앞장서겠다"고 전했다.