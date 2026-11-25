27일 오후 중국 항저우 올림픽 스포츠센터 테니스장에서 열린 테니스 남자 복식 8강전 대한민국 권순우-홍성찬과 일본 하자와 신지-우에스기 가이토의 경기, 경기를 준비하고 있는 권순우. 항저우(중국)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.09.27/

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[스포츠조선 정현석 기자]'개인보다 강한 팀'으로 66년 만의 새 역사를 쓴 한국 남자 테니스 대표팀이 대회 4연패를 노리는 개최국 이탈리아를 상대로 4강 진출에 도전한다.

정종삼 감독이 이끄는 한국 대표팀(국가 랭킹 14위)은 26일 자정(한국시간) 이탈리아 볼로냐의 슈퍼테니스아레나에서 이탈리아(1위)와 2026 데이비스컵 파이널8 8강전을 치른다.

1900년 창설돼 '테니스의 월드컵'으로 불리는 데이비스컵에서 한국은 1960년 첫 출전 이래 66년 만에, 그리고 아시아 국가 최초로 8강 토너먼트에 오르는 쾌거를 이뤘다. 대표팀에 단식 세계 랭킹 100위권 선수가 단 한 명도 없지만, 카자흐스탄(3-1)과 아르헨티나(3-2), 인도(3-1)를 연달아 꺾는 끈끈한 조직력으로 본선 무대를 밟았다.

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본선 경기는 단식 2경기와 복식 1경기로 진행되며, 먼저 2승을 거두는 팀이 승리한다. 1·2단식을 한 팀이 모두 가져가면 복식 경기는 열리지 않는다.

한국은 대표팀 에이스 권순우(충남체육회·139위)를 1단식 주자로 낙점했다. 이번 대회 예선에서 5전 전승을 거둔 권순우는 지난 22일 프랑스 메스 챌린저 준우승을 차지하는 등 최상의 컨디션으로 대표팀에 합류했다.

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2단식 주자를 두고는 2018년 호주오픈 4강 신화의 주인공 정현(김포시청·598위)과 홍성찬(당진시청·787위)이 선의의 경쟁을 벌이고 있다. 인도전에서 입은 오른 발바닥 부상에서 최근 회복한 정현은 풍부한 큰 경기 경험이 강점이며, 홍성찬은 대표팀 자체 연습 경기에서 정현에게 2승을 거두며 물오른 감각을 과시했다. 정현은 "누가 뛰든 우리나라가 이길 수 있다면 상관없다"며 원팀 정신을 강조했다. 복식에는 남지성(33)-박의성(26) 조가 출격을 대기한다.

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상대 이탈리아는 2023년부터 3년 연속 정상을 지킨 최강팀이다. 역대 전적에서도 한국이 3전 전패로 밀린다. 간판스타 얀니크 신네르(2위)가 무릎 부상으로 빠졌으나 올해 프랑스오픈 준우승자 플라비오 코볼리(6~7위)를 비롯해 로렌초 무세티(27위), 루치아노 다르데리(21위), 마테오 베레티니(43위) 등 세계 정상급 선수들이 즐비하다.

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하지만 필리포 볼란드리 이탈리아 감독은 "데이비스컵에서는 랭킹이 중요하지 않다는 것을 과거 경험을 통해 배웠다"며 경계심을 늦추지 않았다. 정종삼 감독 역시 "이탈리아가 세계 최고의 팀이지만 우리 선수들의 열정과 경기력이 나올 것이라고 믿는다"며 출사표를 던졌다.

한편, 한국이 4강에 오를 경우 맞붙게 될 상대는 체코(5위)로 결정됐다. 체코는 24일(현지시간) 같은 장소에서 열린 8강전에서 토마시 마하치와 이르지 레헤츠카(14위)가 단식 1·2경기를 모두 잡아내며 캐나다(8위)를 매치 스코어 2-0으로 완파하고 2013년 이후 13년 만에 4강에 선착했다. 한국과 이탈리아전의 승자는 오는 28일 자정 체코와 결승 티켓을 놓고 격돌한다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com