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[스포츠조선 류동혁 기자] 프로배구 V리그가 2라운드에 돌입하는 가운데 한국스포츠레저가 남녀부 주요 맞대결을 대상으로 프로토 승부식 140회차를 발매한다.

25일부터 27일까지 열리는 2026~2027시즌 V리그 남녀부 6경기를 대상으로 한다. 25일 오전 8시부터 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있으며, 26일 오후 11시에 발매가 마감된다.

대상경기는 남자부 한국전력-현대캐피탈(25일) 우리카드-삼성화재(26일) 대한항공-KB손해보험(27일)전과 여자부 IBK기업은행-한국도로공사(25일) 현대건설-SOOP(26일) 흥국생명-GS칼텍스(27일)전 등 총 6경기다. 게임 유형은 승패·세트핸디캡·언더오버·SUM 등으로 구성됐다.

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6경기 모두 오후 7시에 시작된다. 25~26일 경기는 각각 경기 시작 전까지 구매할 수 있다. 다만 27일에 열리는 두 경기는 회차 마감 시간인 26일 오후 11시에 발매가 종료된다.

24일 1라운드 일정을 마친 V리그는 25일부터 2라운드에 돌입한다. 남녀부에서 나란히 5연승을 달리고 있는 한국전력과 한국도로공사는 1라운드 마지막 경기에서 승리했떤 상대와 리턴 매치를 펼친다.

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한국전력은 지난 20일 현대캐피탈과 원정경기에서 세트 스코어 3-1로 승리하며 5연승을 내달렸다. 5승1패(승점 14)를 기록, 2021~2022시즌 이후 5년 만에 1라운드를 선두로 마쳤다.

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현대캐피탈은 4승2패(승점 12)로 삼성화재에 세트득실률에서 밀려 3위. 선두 한국전력과 승점 차가 불과 2점인 만큼 이번 맞대결에서 승점 3점을 챙기면 선두로 올라설 수 있다.

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여자부 한국도로공사 역시 지난 20일 안방에서 IBK기업은행을 세트 스코어 3-1로 제압해 5연승에 성공했다. 2위 한국도로공사(5승1패)의 뒤를 3위 IBK기업은행(4승2패)이 쫓고 있다.

27일엔 최근 상승세를 타고 있는 GS칼텍스와 대한항공이 각각 흥국생명과 KB손해보험을 상대한다.

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GS칼텍스는 지난 24일 정관장을 세트 스코어 3-1로 꺾고 4연승을 질주했다. 지젤 실바와 타나차 쑥솟이 각각 22점과 19점을 올리며 41점을 합작했고, 최가은도 블로킹 5개와 서브 에이스 4개를 포함해 15점을 보탰다. 이날 승리로 GS칼텍스는 한국도로공사와 승점과 승수가 같아졌으나 세트득실률에서 앞서 여자부 선두를 탈환했다. 흥국생명은 개막 2연승 이후 4연패에 빠지며 5위(2승4패)까지 내려앉았다.

한국스포츠레저 관계자는 "V리그가 2라운드에 돌입하면서 각 팀의 순위 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다"며 "남녀부 주요 맞대결이 다수 편성된 이번 프로토 승부식 140회차에도 배구 팬들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다. 자세한 게임 정보는 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 확인할 수 있으며, 대상경기 분석은 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 제공한다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com