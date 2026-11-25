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[스포츠조선 윤진만 기자]'코리안 좀비' 정찬성의 스승으로 알려진 에디 차 코치가 갑작스레 세상을 떠났다. 향년 53세.

미국 종합격투기 전문매체 'MMA마니아' 'MMA정키' 등은 25일 차 코치의 사망 소식을 보도했다. UFC 파이터 프란시스코 리베라 등은 추모 게시글을 줄지어 올렸다. 현지 매체에 따르면, 사망 원인은 아직 공개되지 않았다.

차 코치는 미국 애리조나에 위치한 '파이트 레디 MMA'의 헤드 타격코치로 지난 수년 간 수십명의 UFC 선수들과 호흡했다. 한국인 파이터 정찬성과는 떼려야 뗄 수 없는 관계였다. 정찬성의 UFC 입문을 이끈 것도 차 코치로 알려졌다.

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차 코치는 정찬성, 헨리 세후도를 비롯해 트레이시 코르테즈, 켈빈 가스텔럼, 장 웨일리, 데이베손 피게레두, 벤슨 헨더슨, 맥켄지 던, 에릭 앤더스, 아미르 알바지, 알라텡 헤일리, 브루노 실바, 아오리치렁, 프란시스코 리베라, 마크 마드센, 헨리 코랄레스 등도 지도했다.

출처=에릭 세후도 인스타그램 캡쳐

차 코치는 한국 출생으로 3세 때 캘리포니아로 이주했다. 4세 때 소림쿵푸 7급 블랙벨트인 아버지의 영향으로 처음 무술을 접했다. 성인이 되어 본격적으로 타격 코치의 길을 걸었다. 생전 차 코치와 인연을 맺은 관계자, 선수들은 애도를 표하고 있다.

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세후도는 개인 SNS를 통해 "정말 마음이 아프다. 무슨 일이 일어났는지 아직도 믿기지 않는다. 에디 차는 좋은 사람이자 좋은 친구, 좋은 남편, 훌륭한 코치였다. 함께 보낸 수많은 소중한 시간들, 승리의 기쁨을 나누고 함께 눈물을 흘렸던 순간들이 떠오른다. 코치님, 제 삶에 큰 영향을 주셔서 감사하다. 영원히 잊지 않고 감사하는 마음을 간직하겠다. 부디 편히 쉬기길"이라고 추모했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com