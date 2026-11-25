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[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 정부의 제2차 공공기관 지방 이전 계획과 관련 체육단체의 독립성 및 특수성을 고려해달라는 입장을 밝혔다.

정부는 지난 9월 3일 관계부처 합동으로 2차 공공기관 이전 방향성을 공표했다. 한성숙 국무총리는 "공공기관 지방 이전을 속도감 있게 추진하겠다"면서 "수도권 공공기관 350여 개를 대상으로 잔류 최소화 원칙하에 올 4분기 중 이전 계획을 발표하고, 2027년부터 이전에 착수하겠다"고 했다. 김윤덕 전 국토부장관 역시 "공공기관의 수도권 잔류를 최소화하겠다. 반드시 남아 있어야 할 기관이 아니라면 원칙적으로 이전 대상에 포함시키고, 이전계획을 연내에 마련해 발표하겠다"고 밝힌 바 있다.

문체부와 국민체육진흥공단이 2013년 올림픽스포츠콤플렉스 조성 사업을 시작할 당시의 기사. 당시 정부는 "올림픽스포츠콤플렉스 조성 사업의 목적은 스포츠 강국으로서 국제적 위상을 끌어올리기 위해서다. 특히 스포츠 행정의 효율성을 높여 스포츠 외교력 및 국제 경쟁력을 강화하고, 여러 곳에 흩어져 있는 경기단체를 한곳에 모아 단체간의 유기적 협조체계를 구축하고자 함"이라고 명시했다. 이 계획을 발표한 지 려 10년 만인 2023년 12월, 1800억원을 들여 개관한 스포츠계의 숙원 올림픽스포츠콤플렉스가 3년 만에 다시 해체 위기에 처했다. 체육단체 독립성, 자율성에 대한 인식, 체육정책의 일관성에 의구심이 드는 대목이다.

준정부단체, 기타공공기관인 체육단체들도 예외없이 지방 이전 대상이다. 12월 발표가 임박한 가운데 국민체육진흥공단, 대한체육회, 대한장애인체육회가 운집한 서울 송파구 올림픽회관 분위기는 뒤숭숭하다. 무려 9년간 약 1800억원의 예산을 들여 2023년 12월 올림픽 스포츠 콤플렉스를 증축 개관한 지 채 3년도 되지 않았다. 혈세 낭비, 정책 일관성 결여에 대한 비판 여론이 일고 있다. 무엇보다 현재 공단, 체육회, 종목단체와 유관 단체들이 한 건물에 근무하며 '모두의 스포츠'를 위한 행정의 효율성과 협업의 시너지가 대단히 크다. 1988년 서울올림픽·패럴림픽의 레거시로 K-스포츠의 젖줄 역할을 해온 국민체육진흥공단의 경우 한국체육산업개발과 통합돼 공원 내 공연장과 체육시설을 직접 관리하는 주체인 만큼 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법상 이전 제외 대상인 '수도권 주민 문화, 복지시설을 직접 관리 기관'에도 해당한다. 대한장애인체육회의 경우 접근성, 휠체어 공간, 직원수 등을 고려해 이전 대상에서 제외된 것으로 알려졌다.

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이런 상황에서 대한체육회는 "정부의 제2차 공공기관 지방이전 추진과 관련해 대한민국 국가올림픽위원회(NOC)로서의 국제적 지위와 독립성, 기관의 특수성을 충분히 고려한 정책적 판단이 필요하다"는 입장을 표명했다. "대한체육회는 정부의 국가균형 발전 및 공공기관 지방 이전 정책 취지에 공감한다. 다만 지방 이전 정책을 검토하는 과정에서 일반 공공기관과 다른 대한체육회의 특수성과 업무 여건이 충분히 고려돼야 한다"면서 "국민체육진흥법에 근거한 공공기관인 동시에 국제올림픽위원회(IOC)가 승인한 대한민국 NOC로서 일반 공공기관과는 다른 국제적 지위와 역할을 수행하고 있다는 점"을 강조했다. "해외 NOC 역시 일본은 도쿄, 영국은 런던, 프랑스는 파리, 미국은 콜로라도스프링스에 본부를 두는 등 각국의 자율적 판단에 따른 다양한 운영 형태를 취하고 있다"면서 "체육계의 공감대, 국제 스포츠 환경을 고려하는 균형 있는 접근이 필요하다. 이러한 과정 없이 지방 이전이 추진될 경우 회원종목 단체와의 협력 체계는 물론 거버넌스와 국제 스포츠 업무 전반에 불필요한 혼선이 발생할 수 있다"고 우려했다. "대한체육회는 이미 충북 진천국가대표선수촌을 비롯해 강원 평창·태백, 전북 남원, 전남 장흥 등 전국 각지에서 체육시설과 사업장을 운영하며 지역 체육 발전과 국가균형 발전에 기여하고 있다"는 점도 역설했다. "대한민국 NOC로서 고유한 역할과 기능을 안정적으로 수행할 수 있도록 국제적 지위와 특수성을 반영한 정책적 판단을 기대한다"고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com