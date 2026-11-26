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[스포츠조선 정현석 기자]거대한 공 하나를 함께 띄우고 서로의 움직임을 살피며 같은 목표를 향해 호흡을 맞춘다. 개인의 운동 능력이나 기술의 우열보다 팀원 간의 소통과 협력이 승패를 가르는 팀 스포츠 '킨볼'이 일선 학교 체육 현장에 새로운 활력을 불어넣고 있다.

대한체육회가 주최하고 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 후원하는 '2026 유소년스포츠기반구축사업'을 통해 (사)한국킨볼협회가 전국 30개 학교의 정규 체육수업 및 학교스포츠클럽 활동에 킨볼 프로그램을 접목하며 팀워크 중심의 수업 모델을 안착시키고 있다.

킨볼은 기존 구기 종목과 달리 세 팀이 동시에 코트 위에서 경기를 펼치는 독특한 구조의 스포츠다.

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공격과 수비 과정에서 모든 참가자가 각자의 역할을 분담하고 작전과 의사결정에 함께 참여해야만 경기가 성립된다. 현장에서는 공에 적응하는 기초 활동 움직임과 협동을 익히는 리드-업 게임 기초 기술 연습 소규모 변형 경기 순으로 수업을 단계화해 학생들의 흥미와 이해도를 높이고 있다.

특히 이번 사업은 운동 기능과 체육 활동 경험이 서로 다른 학생들이 한 팀 안에서 자연스럽게 역할을 나누도록 설계돼, 체육 교육의 핵심 가치인 '협동과 배려'실천에 효과적인 모델로 평가받는다.

경쟁 위주의 기존 스포츠에서 소외되기 쉬웠던 여학생이나 운동 초보자 등 다양한 학생들에게 폭 넓은 참여 기회를 제공한다는 강점도 있다.

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지역 간 체육 교육 여건의 격차 해소에도 주력했다.

전체 참여 학교 30곳 중 비수도권 학교가 17곳(약 57%)을 차지했고, 킨볼 지도 경험이 적은 지역 학교에 전문 지도자와 전용 교육 용품을 동시에 지원했다. 이를 통해 일선 교사들이 홀로 새로운 종목을 도입하고 수업을 준비해야 하는 현장 부담을 크게 덜어줬다는 평가다.

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협회는 이번 사업을 통해 확인된 현장 과제도 적극 보완해 나갈 방침이다.

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학교와 지역별 차이를 줄이기 위해 안전 지도 지침 단계별 교수법 학교 여건에 맞춘 변형 규칙 등 공통 지도 자료를 체계적으로 정비할 계획이다. 아울러 수업 운영 과정에서 수렴된 현장 의견을 반영해 표준 운영 방안을 개선하고, 교사·학생 만족도 조사와 우수 수업 사례 분석을 통해 실제 교육 효과를 공개할 예정이다.

한국킨볼협회 관계자는 "학생들이 큰 공을 함께 움직이며 서로의 참여를 기다려주고 응원하는 경험 자체가 킨볼 수업이 주는 가장 큰 교육적 가치"라며 "앞으로도 체육 활동에 익숙한 학생뿐만 아니라 모든 학생이 소외 없이 함께 즐길 수 있는 포용적인 학교 체육 환경을 만드는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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사진제공=(사)한국킨볼협회