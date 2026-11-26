South Korea's Kwon Soon-woo celebrates after victory against Italy's Flavio Cobolli during the 2026 Davis Cup men's single quarterfinal tennis match between Italy and South Korea at the Super Tennis Arena in Bologna, northen Italy, on November 25, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Korea's Chung Hyeon reacts with Korea's Kwon Soonwoo during the Davis Cup finals quarterfinal tennis match against Italy's Andrea Vavassori and Matteo Berrettini in Bologna, Italy, Wednesday, Nov. 25, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

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[스포츠조선 정현석 기자]대한민국 남자 테니스 대표팀의 사상 첫 데이비스컵 파이널스8(8강) 도전이 '디펜딩 챔피언' 이탈리아의 높은 벽에 가로막혀 아쉽게 멈춰 섰다.

비록 4강 문턱에서 주저앉았지만, 대회 3연패에 빛나는 세계 최강국을 벼랑 끝까지 몰아붙이며 한국 테니스의 새로운 가능성과 희망을 찾을 수 있었던 대회였다.

한국은 26일(한국시간) 이탈리아 볼로냐에서 열린 2026 데이비스컵 파이널스8 8강전에서 국가 랭킹 1위 이탈리아에 매치 스코어 1대2로 석패했다.

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객관적인 전력에서는 열세가 뚜렷했다.

Tennis - Davis Cup - Final 8 - Quarter finals - Italy v South Korea - BolognaFiere, Bologna, Italy - November 25, 2026 South Korea's Soonwoon Kwon shakes hands with Italy's Flavio Cobolli after winning his match REUTERS/Alessandro Garofalo

이탈리아는 지난해까지 대회 3연패를 포함, 통산 4차례 정상에 오른 최강팀. 이 경기 전까지 데이비스컵 14연승을 질주 중이었다.

1단식에 나선 홍성찬(787위·당진시청)이 세계 27위 로렌초 무세티에게 0대2(0-6 6-7<5-7>)로 패할 때까지만 해도 이탈리아의 무난한 승리가 점쳐졌다. 1세트를 내준 뒤 2세트에서 타이브레이크까지 가는 끈질긴 추격을 펼쳤으나 승부를 뒤집기엔 역부족이었다.

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패배 위기에 몰린 한국을 구해낸 건 '에이스' 권순우(139위·충남체육회)였다. 2단식에 출전한 권순우는 올해 프랑스오픈 준우승자이자, 양 팀 선수 통틀어 가장 높은 랭킹인 세계 7위 플라비오 코볼리를 상대로 대이변을 연출했다.

South Korea's Kwon Soon-woo (R) and South Korea's Chung Hyeon serve to Italy's Andrea Vavassori and Italy's Matteo Berrettini during the 2026 Davis Cup men's double quarterfinal between Italy and South Korea at the Super Tennis Arena in Bologna, northen Italy, on November 25, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

1세트를 3-6으로 내주며 불안하게 출발한 권순우는 2세트부터 놀라운 집중력을 발휘했다. 총 득점(122-126)에서는 뒤졌지만, 코볼리에게 허용한 12번의 브레이크 포인트 중 9번을 막아내는 철벽 위기관리 능력을 뽐냈다. 결국 2세트와 3세트를 연달아 타이브레이크 끝에 따내며 2시간 50분의 혈투를 2대1(3-6 7-6<7-3> 7-6<7-5>) 대역전승으로 장식하며 승부를 원점으로 돌렸다.

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운명의 최종 복식전에서도 한국은 물러서지 않았다. 대표팀은 2시간 50분의 혈전을 치른 권순우에게 단 20여 분 휴식 후 '호주오픈 4강 신화'의 주역 정현(598위·김포시청)과 복식으로 출전하게 하는 승부수를 띄웠다. 상대는 복식 세계 10위 안드레아 바바소리와 2021년 윔블던 단식 준우승자 마테오 베레티니(43위) 조.

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권순우의 빠른 발과 정현의 날카로운 백핸드는 이탈리아의 강서브에 맞서 대등한 난타전을 벌였다. 양 팀 모두 자신의 서비스 게임을 굳건히 지키며 두 세트 모두 타이브레이크로 향했다. 특히 2세트 타이브레이크에서는 11-13까지 가는 피 말리는 듀스 접전이 이어졌다. 한국 조의 기세에 베레티니가 흔들리기도 했으나, 복식 전문 바바소리의 묵직한 서브와 정교한 발리가 결정적인 순간마다 빛을 발하며 한국은 0대2(6-7<2-7> 6-7<11-13>)로 아쉽게 무릎을 꿇었다.

Italy's Andrea Vavassori (R) and Italy's Matteo Berrettini celebrate with Italy's Flavio Cobolli (C) and Italy's captain Filippo Volandri (L) after victory against South Korea's Kwon Soon-woo and South Korea's Chung Hyeon during the 2026 Davis Cup men's double quarterfinal between Italy and South Korea at the Super Tennis Arena in Bologna, northen Italy, on November 25, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

South Korea's captain Chung Jong-sam (L) poses with players Kwon Soon-woo, Chung Hyeon, Park Ui-sung, Hong Seong-chan and Nam Ji-sung before the 2026 Davis Cup men's single quarterfinal tennis match between Italy and South Korea at the Super Tennis Arena in Bologna, northen Italy, on November 25, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

비록 이탈리아전 통산 전적 4전 전패와 함께 대회를 마감했지만, 이번 여정이 남긴 수확은 값지다.

1960년 데이비스컵에 처음 출전한 한국은 66년 만에 사상 처음으로 8강 무대를 밟았다. 특히 2022년 도입된 현행 '파이널8' 토너먼트 체제에서 아시아 국가가 본선 8강에 진출한 것은 한국이 최초다.

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이날 열린 7세트 중 무려 5세트가 타이브레이크로 이어졌을 만큼 한국은 세계 최강을 상대로 대등한 경기력을 선보였다. 부상과 공백을 딛고 태극마크 아래 다시 뭉친 권순우와 정현, 홍성찬이 보여준 투혼은 침체기를 겪던 한국 남자 테니스에 희망의 불씨를 지폈다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com