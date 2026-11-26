2023년 세계개인선수권에서 우승한 안세영. 사진제공=대한배드민턴협회

2025년 세계혼합단체전에서 준우승을 차지한 한국대표팀. 사진제공=대한배드민턴협회

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[스포츠조선 최만식 기자] 한국 배드민턴의 오랜 숙원이 해결됐다.

세계적인 국제대회인 세계혼합단체배드민턴선수권대회(수디르만컵)를 한국에서 개최하게 된 것이다.

세계배드민턴연맹(BWF)은 25일 밤(한국시각) 공식 발표를 통해 2029년 세계혼합단체전의 개최지로 대한민국 전북 전주시가 선정됐다고 밝혔다.

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세계혼합단체전은 1989년 인도네시아 자카르타에서 출범해 격년제로 열리는 대회로 세계남자단체선수권(토마스컵)-세계여자단체선수권(우버컵), 세계개인선수권, 전영오픈과 함께 최고 권위의 국제대회다.

대회 창설 당시 배드민턴 강국이었던 인도네시아 배드민턴의 레전드이자 '배드민턴의 아버지'로 칭송받았던 딕 수디르만의 공로를 기리기 위해 '수디르만컵'이라 불리기도 한다.

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대한배드민턴협회는 지난 20여년 간 국제대회 유치를 염원해왔다. 지난 2006년 인천에서 세계주니어선수권대회, 2023년 세계시니어선수권대회를 개최한 적은 있어도 정상급 엘리트국제대회를 유치한 적은 없었다.

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2023년 세계개인선수권에서 우승한 서승재(왼쪽)-채유정. 사진제공=대한배드민턴협회

2025년 세계혼합단체전 당시 한국대표팀의 귀국 모습. 사진제공=대한배드민턴협회

특히 현존 세계 최고의 선수 안세영(24·삼성생명)이 유일하게 우승하지 못한 대형 국제대회가 수디르만컵이어서 이번 한국 개최는 더욱 남다른 의미가 될 것으로 보인다.

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안세영은 올림픽(2024년 파리), 세계개인선수권(2023년 코펜하겐), 아시안게임(2023년 항저우), 아시아선수권(2026년 닝보)을 제패하며 그랜드슬램을 달성했지만 수디르만컵과는 인연이 없었다.

2019년 중국 난닝 대회부터 4회 연속 출전한 안세영은 첫 대회에서 8강을 기록한 이후 2021년 3위, 2023년과 2025년 연속 준우승을 기록한 바 있다.

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지난 2017년 호주 대회에서 통산 4번째 우승한 한국이 2027년 베이징 대회에서 정상 탈환을 한 뒤 2029년 안방에서 2연패에 도전한다면 흥행 면에서도 금상첨화가 될 전망이다.

수디르만컵은 남녀 선수가 공동 출전하는 국가 대항전으로 남자 단·복식, 여자 단·복식, 혼합복식 등 5개 종목의 각국 에이스들이 출전해 진검승부를 펼치는 방식이다.

BWF는 2029년 수디르만컵 전주 개최와 함께 2027년부터 2030년까지 주요 국제대회 개최지를 발표했다. "2030년까지 주요 챔피언십이 북미 대륙과 아시아, 유럽에서 열린다"라고 밝혔다.

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2023년 세계개인선수권에서 우승한 서승재(오른쪽)-강민혁. 사진제공=대한배드민턴협회

2027년 세계개인선수권은 캐나다 미시소거에서 열리며 토마스-우버컵은 2028년 인도 뉴델리, 2030년 프랑스 파리로 각각 결정됐다. BWF는 "2029년과 2030년 세계개인선수권(올림픽 개최 연도는 미개최)의 개최 도시는 추후 확정될 예정"이라고 덧붙였다.

더불어 BWF는 이들 주요 대회의 경기 방식 변경도 결정했다. 새로운 24개 팀 리그와 토너먼트 결합한 형식을 도입하는 것이다.

수디르만컵과 토마스컵-우버컵은 단체전 승패뿐 아니라 개별 경기에서 거둔 승리도 순위 산정에 반영한다. 단체전에서 패하더라도 개별 경기 결과에 따라 승점을 부여해 조별리그 상위 12개국이 토너먼트에 진출한다. 단체전 매치스코어 5-0 승리 7점, 4-1 승리 6점, 3-2 승리 5점, 2-3 패배 2점, 1-4 패배 1점 등의 승점을 부여하는 방식이다.

특히 전통적인 5전3선승제 방식을 유지하는 수디르만컵과 달리 토마스-우버컵은 3전2선승제로 변경된다. 이에 따라 토마스-우버컵의 승점 배분 방식은 3-0 승리 5점, 2-1 승리 4점, 1-2 패배 1점의 순이다.

BWF는 "토마스-우버컵의 3전2선승제 도입은 매 경기의 중요성을 높이고, 경기 내내 경쟁심과 스포츠의 극적 효과를 높이도록 설계됐다"면서 "새로운 승점 방식과 결합하면 대회 전반에 걸쳐 성과에 보상을 주고 전 세계 팬, 방송사, 스폰서에게 더욱 매력적인 상품을 선사할 것"이라고 설명했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com