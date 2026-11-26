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박재훈 전 대한민국족구협회 홍보이사가 26일 제3대 대한민국족구협회 회장 보궐선거 출마를 공식 선언했다.

박 후보자는 이날 "대한민국 전통 생활체육인 족구의 대중화와 종목 경쟁력 강화를 출마를 결심했다"며 "전국 동호인 중심의 생활체육을 넘어 국민 누구나 즐기고 참여하는 스포츠로 발전시키고, 장기적으로 국제무대 진출 기반까지 마련하겠다"고 구상을 밝혔다.

박 후보자는 제2대 대한민국족구협회 홍보이사로 활동하며 종목 홍보와 대중화에 기여했다. 특히 가수 박군을 협회 홍보대사로 섭외하는 등 대중적 인지도를 높이기 위한 활동을 펼쳤다. 2019년에는 문화체육관광부 생활스포츠지도사 2급(족구) 자격을 취득하며 관련 전문성을 갖췄다.

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박 후보자는 출마선언에서 협회 운영의 소통 강화와 학교체육 활성화, 전국대회 시설 개선, 족구의 대중화 및 국제 경쟁력 확보를 주요 정책 과제로 내세웠다.

우선 전국 시도협회와 지역 조직, 선수·지도자·동호인 간 소통 체계를 강화하고 현장의 의견이 협회 운영에 반영될 수 있도록 하겠다는 방침이다. 정기적인 의견 수렴과 투명한 행정 운영을 통해 지역과 세대를 아우르는 협회 운영 기반도 구축할 계획이다.

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학교체육을 통한 유소년 저변 확대도 주요 과제로 제시했다. 학교와 지역 체육단체 간 연계 프로그램을 활성화하고 청소년 대상 족구 참여 기회를 확대해 유소년 선수 발굴과 육성, 지도자 양성으로 이어지는 성장 체계를 마련하겠다는 구상이다.

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전국 규모 대회의 경기 환경 개선도 공약에 포함됐다. 선수와 심판, 운영진이 안정적으로 대회를 치를 수 있도록 경기장과 선수 대기 공간, 운영시설, 관람객 편의시설 등 대회 인프라를 종합적으로 개선하겠다는 것이다.

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족구의 대중적 인지도를 높이기 위한 홍보 활동도 확대할 계획이다. 방송과 온라인 콘텐츠 등 다양한 매체를 활용해 국민의 참여를 유도하고, 선수 육성과 경기력 향상을 통해 국제 경쟁력을 강화하겠다는 목표다.

박 후보자의 출마 선언은 올해 족구가 전국체육대회 정식종목으로 첫선을 보인 시점과 맞물려 주목된다.

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박 후보자는 "전국체육대회 정식종목 진입은 대한민국 족구가 더 큰 무대로 나아갈 수 있는 중요한 출발점"이라며 "이를 토대로 학교체육과 생활체육, 전문체육이 유기적으로 연결되는 발전 구조를 구축해야 한다"고 강조했다. 이어 "족구가 국민 누구나 즐기고 응원하는 스포츠로 성장할 수 있도록 저변 확대와 경기력 향상에 힘쓰겠다"며 "전국체육대회를 넘어 아시안게임 진출이라는 목표를 향해 대한민국 족구인들과 함께 뛰겠다"고 말했다.

한편, 제3대 대한민국족구협회 회장 보궐선거는 오는 12월 14일 열린다.