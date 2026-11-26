2025년 세계혼합단체전에서 준우승을 차지한 한국대표팀. 사진제공=대한배드민턴협회

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[스포츠조선 최만식 기자] 세계적인 국제대회인 세계혼합단체배드민턴선수권대회(수디르만컵)의 한국 개최는 해프닝으로 끝날 전망이다.

수디르만컵 대회 개최 도시로 선정됐던 전북 전주시가 대회 개최 포기를 선언했기 때문이다.

세계배드민턴연맹(BWF)이 25일 밤(한국시각) 공식 발표를 통해 2029년 세계혼합단체전의 개최지로 대한민국 전북 전주시가 선정됐다고 밝혔다.

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세계혼합단체전은 1989년 인도네시아 자카르타에서 출범해 격년제로 열리는 대회로 세계남자단체선수권(토마스컵)-세계여자단체선수권(우버컵), 세계개인선수권, 전영오픈과 함께 최고 권위의 국제대회다.

대회 창설 당시 배드민턴 강국이었던 인도네시아 배드민턴의 레전드이자 '배드민턴의 아버지'로 칭송받았던 딕 수디르만의 공로를 기리기 위해 '수디르만컵'이라 불리기도 한다.

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대한배드민턴협회는 지난 20여년 간 국제대회 유치를 염원해왔다. 지난 2006년 인천에서 세계주니어선수권대회, 2023년 세계시니어선수권대회를 개최한 적은 있어도 정상급 엘리트국제대회를 유치한 적은 없었다.

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이번 BWF의 전주 개최 발표로 한국 배드민턴계의 숙원이 해결되는 듯 했지만, 새드엔딩으로 끝나게 됐다. 26일 BWF의 공식 발표를 인용한 스포츠조선의 보도가 나가자 전주시는 이날 "전주시의 재정 상황 등으로 인해 2029년 수디르만컵 개최를 포기하기로 결정했다"라고 알려왔다.

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전주시와 대한배드민턴협회에 따르면 전주시는 올해 상반기 2029년 대회 유치 의향서를 BWF에 제출했다. 이후 대한배드민턴협회는 스포츠 외교력을 동원한 끝에 지난 달 말 열린 BWF 이사회에서 '전주 개최'를 성사시켰다.

BWF는 1주일 전 대한배드민턴협회에 공문을 보내 이 사실을 정식 통보했다. 이에 협회는 전주시 측에 통보했지만 전주시는 대회 개최 포기 공문을 보내왔다고 한다.

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전주시는 전주월드컵경기장 일원에 복합스포츠타운 건립 사업을 추진 중인데, 최근 재정문제 등으로 인해 일부 중단된 상태다. 수디르만컵 대회장으로 예정된 전주실내체육관 신축공사는 계속 진행 중이지만 2029년 대회 개최일까지 준공은 불가능한 것으로 알려졌다.

이로 인해 전주시는 수디르만컵 대회 유치를 포기할 수밖에 없다고 전했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com