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[스포츠조선 전영지 기자]"서울 시민들의 스포츠 활성화를 위해 발로 찾아가는 행정을 하겠다"

장재근 전 진천국가대표선수촌장이 26일 서울 중구 한국프레스센터에서 제36대 서울특별시체육회장 선거 출마를 공식선언했다.

장 전 선수촌장은 "선수, 지도자, 체육행정까지 전문체육에서 생활체육에 이르기까지 체육 분야로부터 큰 수혜를 받았다. 이제 체육인으로서 작은 보답과 서울시민에 봉사하는 자세로 민선 3기 서울특별시체육회장 선거 출마를 결심했다"고 밝혔다

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장 전 촌장은 아시아를 대표하는 스프린터 출신으로 서울시청 육상팀 감독, 육상 국가대표 지도자, 대한육상연맹 전무이사, 및 전국실업육상경기 코리안리그 조직위원장을 역임했다. 2023년 3월 충북 진천국가대표선수촌장으로 부임해 2023년 항저우아시안게임, 2024년 파리올림픽, 2025년 하얼빈동계아시안게임을 치르며 스타 선수 출신, 지도자 행정가로서 역량을 쌓았다. 선수촌장 재임시 새벽훈련 산악훈련 부활, 인터넷 차단, 흡연 양성화 등을 도입했다.

장 전 촌장은 "서울이 전세계에서도 손꼽히는 대도시지만 체육 분야 재정 투자가 적고 체계적 스포츠 시스템이 결여돼 있고, 스포츠 시설, 스포츠 프로그램 부족하다"고 짚은 후 "K컬처, K팝을 강조하는 시대에 K스포츠는 별다른 관심이 없는 것같다"고 비판했다. 이어 선거 공약으로 인천, 강원도처럼 체육예산 정률제, 전문체육 선순환 시스템, 생활체육 선진화 시스템 구축 등을 제시했다.

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장재근 전 촌장은 "서울 시민들의 심부름꾼으로 여러분이 필요하다면 어디든 찾아갈 수 있다. 선수촌장일 때도 그랬다. 선수, 지도자가 필요하다면 어디든 갔다. 내가 먼저 찾아가서 문을 두드리겠다"고 했다. "더 이상 생활체육, 엘리트체육을 이분법으로 나누는 시대가 아니다. 마라톤 동호인 1000만 시대, 동호인들의 기록이 엘리트 선수와 5분 차이도 안나는 시대에 그런 이분법은 더 이상 통하지 않는다"고 강조한 후 "체육인들을 위해 서울 시민들을 위해 내가 먼저 찾아가는 행정을 하겠다"고 약속했다. .

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서울시체육회장 선거 후보 등록 기간은 12월 3∼4일 선거는 12월 16일 광진구 세종대 AI 센터 12층 대양 AI 홀에서 오후 1~5시까지 진행된다. 장 전 촌장과 현 회장인 강태선 BYN블랙야크그룹 회장의 2파전이 예상된다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com