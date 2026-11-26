2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 영광의 수상자들이 트로피와 함께 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.26/

2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 여학생축구활성화 부문 중등 대상을 수상한 아산 배방중학교. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.26/

2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 학교운동부 중등 대상을 수상한 양동중학교 김아형 교사가 학생들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.26/

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아산배방중학교 학생들은 준비한 응원봉과 플래카드를 펼쳐들고 소리를 질렀다. 온양여중 학생들은 직접 만든 로고가 담긴 자체 스포츠클럽 페넌트를 들고 학교를 뽐냈다. 수원초등학교 고은상 교사는 "아빠!"를 외치는 11세, 7세, 6세 딸 세명의 열렬한 환호 속 생애 최고의 하루를 보냈다. '2026 학교체육대상'은 학교체육을 위해 함께 노력한 이들 모두의 축제였다.

교육부와 16개 시·도 교육청이 주최하고 학교체육진흥회와 스포츠조선이 공동주관하며, 대한축구협회, 대한장애인체육회, SK텔레콤, 한국스포츠레저(주)가 후원한 '2026 학교체육대상'이 26일 서울 중구 태평로 한국프레스센터에서 열렸다. 학교체육 분야 최고의 권위를 자랑하는 '학교체육대상'을 통해 그간 헌신한 선생님과 체육 활동에 매진한 학생들에게 최고의 영예가 수여됐다.

학생들의 건강한 신체적·정신적 성장을 이끄는 학교체육의 중요성을 강조하고, 일선 교육 현장에서 체육 지도에 매진하는 교사들을 격려하기 위해 지난 2016년 시작된 학교체육대상은 올해로 11회째를 맞았다. 이번 시상식에는 유지완 교육부 학교지원관, 정덕근 인천광역시 학교교육국장, 정진완 대한장애인체육회장, 이용수 대한축구협회장 직무대행, 주형근 SK텔레콤 국장이 자리를 빛냈다.

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2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 특수체육교육 부문 통합 대상을 수상한 계남고등학교 이현녕 교사와 특수 대상을 수상한 서귀중앙여자중학교 민정현 교사가 상을 받고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.26/

2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 체육수업 부문 중등 대상을 수상한 옥현중학교 김동현 교사가 상을 받고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.26/

2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 영광의 수상자들이 트로피와 함께 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.26/

초등학교부터 특수학교까지 현장에서 땀을 흘린 81명의 선생님들이 보내준 소중한 사례를 놓고 치열한 심사가 이뤄졌다. 다양하고 획기적인 체육수업, 방과후 활동 아이디어가 쏟아져나온 가운데 영예의 주인공이 가려졌다.

이번 시상식은 체육수업, 학교스포츠클럽, 학교운동부, 특수체육교육, 여학생 축구 활성화 등 5개 분야 18개 부문(개인 16, 단체 2)으로 나눠 시상했다. 접수와 심사를 거친 뒤, 가장 뛰어난 성과를 낸 교사와 학교를 선정해 교육부장관상(7개)과 주관단체장상(5개), 후원단체장상(6개)을 수여했다.

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체육수업 분야에서는 윤석규 교사(대구남산초)와 김동현 교사(옥현중)가 각각 초등, 중등 부문 대상인 교육부장관상을 받았다. 양현정 교사(대구동인초)와 김동호 교사(늘푸른중)는 최우수상인 학교체육진흥회 이사장상을 수상했다. 학교스포츠클럽 분야에서는 고은상 교사(수원초·제주)와 이용길 교사(온양여중)가 대상을 차지했고, 신병건 교사(가평초·부산)와 하해성 교사(대신중)는 최우수상을 받았다.

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2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 여학생 축구 중등 대상을 수상한 아산 배방중학교 학생들이 함께 기념촬영을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.26/

2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 베스트 오브 더 베스트 상을 수상한 양동중학교 김아형 교사가 축하의 꽃다발을 받고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.26/

학교운동부 분야에서는 김아형 교사(양동중)가 중등 부문 대상을, 송희련 교사(삼성초·경기)와 이민섭 교사(단성중)가 각각 초등, 중등 부문 최우수상을 받았다. 특수체육교육 분야에서는 통합 부문 이현녕 교사(계남고)와 특수 부문 민정현 교사(서귀중앙여중)가 대상을, 박준우 교사(진관중)와 이세호 교사(공주정명학교)가 최우수상을 수상했다. 여학생 축구 활성화 분야에서는 하당초와 아산배방중이 각각 초등, 중등 부문 대상을 차지해 대한축구협회장상을 받았다.

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올해 새롭게 신설된 '베스트 오브 더 베스트' 부문도 눈길을 끌었다. 심사위원 평가에서 개인 대상 수상자 중에서도 올 한 해 학생들과 최고의 퍼포먼스를 보여준 교사에게 주는 상이다. 무기명 투표가 진행된 가운데 학교운동부 분야에서 대상을 수상한 김아형 교사가 첫 수상의 주인공이 됐다. 김아형 교사는 해외연수지원금을 받았다. 각 분야 대상 수상자에게는 상패와 상금 100만원, 최우수상 수상자에게는 상패와 상금 50만원이 수여됐으며, 여학생 축구 활성화 분야 대상 학교에도 상패와 상금 100만원이 주어졌다.

최은옥 교육부장관 직무대행 차관은 대독을 통해 "'학교체육대상'은 학교체육의 창의적 결실을 교육 현장으로 확산하고, 우리 아이들의 건강한 내일을 위해 애쓰신 교육 가족에게 드리는 뜻깊은 상"이라며 "이번 우수사례를 전국으로 확산하고 학교체육 활성화를 위한 지원을 강화하겠다"고 했다. 아무도 알아주지 않은 길을 묵묵히 걸으며 이날 누구보다 반짝반짝 빛난 주인공들에게 뜨거운 박수를 보냈다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com