2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 베스트 오브 더 베스트 상을 수상한 양동중학교 김아형 교사가 학생들과 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.26/

2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 베스트 오브 더 베스트 상을 수상한 양동중학교 김아형 교사가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.26/

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"받은 만큼 돌려줄 수 있도록 노력하겠다."

2026년 학교체육 현장에서 최고의 퍼포먼스를 선보인 김아형 양동중 체육교사가 빛나는 트로피를 품에 안으며 단단한 각오를 다졌다.

26일 오후 3시 서울 한국프레스센터 서울클럽홀에서 '2026 학교체육대상'이 펼쳐졌다. 2016년 시작된 학교체육대상은 올해 한 단계 '업그레이드'됐다. 올해 처음으로 '베스트 오브 더 베스트' 특별상을 신설해 시상했다. 영광의 첫 번째 수상자로 김 교사가 영예를 안았다. 그는 학교운동부 중등 대상에 이어 '베스트 오브 더 베스트' 특별상까지 거머쥐며 해외연수비용 지원도 받게 됐다.

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김 교사는 올해 양동중 배드민턴부와 함께 '스마트플러스(SMART+)' 프로젝트를 시행했다. 학업과 훈련을 병행하며 인권을 존중받는 선진형 학교운동부 문화, 이른바 '공부하는 학생 선수'의 모범을 선사했다. 학생들은 매일 아침 시간(10분)을 활용해 필수 영단어를 외우고 독서 토론을 통해 인문학적 소양을 함양했다. 주관적 피로도를 데이터 관리하고 지도자와 공유해 자칫 발생할 수 있는 신체 부상 예방에 나섰다. 무엇보다 학생, 학부모, 지도자 소통 및 예산 투명화를 통한 운동부 신뢰 회복에 힘썼다. 심사위원장을 맡은 유신 학교체육진흥회 사무처장은 "올해 '베스트 오브 더 베스트상'을 신설했다. 개인상 수상자 가운데 심사위원들이 무기명 투표를 했다"며 "해외 학교 체육 현장을 경험하고 그것이 다시 우리 현장에 도움이 될 수 있기를 바란다"고 수상 배경을 설명했다.

2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 베스트 오브 더 베스트 상을 수상한 양동중학교 김아형 교사가 축하의 꽃다발을 받고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.26/

시상식장은 그야말로 축제의 장이었다. 이광원 양동중 교장이 시상식장을 직접 찾아 축하를 건넸다. 이 교장은 "김 교사께서 굉장히 수고를 많이 해주고 계신다. 학교 운동부 학생들이 어떻게하면 더 성장할 수 있는 길을 열어줄 수 있는지 계속해서 연구하신다. 코치님과 함께 협의하면서 학생들을 잘 지도해왔다. 배드민턴 기술적인 부분도 중요하지만 학생들의 인성 교육에 힘을 기울인다. 배드민턴 훈련 뿐만 아니라 학습적인 부분에 힘을 많이 쓴다. 우리 학교 교훈이 '참되게, 새롭게, 바르게'다. 늘 참된 교육을 해주고 계신다. 늘 창의적인 교육을 위해서 애써왔다. 수상을 축하드린다"고 박수를 보냈다.

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뜨거운 박수 속 트로피를 건네 받은 김 교사는 "큰 상을 주셔서 정말 영광이다. 아이들이 열심히 해준 덕분에 받은 상이라고 생각한다. 그만큼 돌려줄 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다. 옆에서 그 모습을 흐뭇하게 지켜본 김 교사의 어머니인 임영희씨는 "축하해주는 자리라 왔다. 상을 받으니 좋기는 한다. 앞으로 더 열심히 노력하고, 잘 하기를 바란다"고 말했다. 배드민턴부의 '쌍둥이 자매' 장태희, 태연은 "선생님의 수상을 정말 축하드린다. 상을 받으시니 우리도 덩달아 기쁘다"며 "1년 동안 열심히 가르쳐주셔서 감사하다"고 마음을 전했다. 이서현 백승주 역시 "다른 학교 가셔서도 이런 멋진 상을 탈 수 있도록 응원하겠다"고 '파이팅'을 외쳤다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com