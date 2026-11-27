사진=BWF 공식 계정 캡처

인사하는 안세영 (여수=연합뉴스) 조남수 기자 = 4일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자 단식 32강전. 안세영이 칼로야나 날반토바(불가리아)에게 2-0 승리하고 관중들에게 인사하고 있다. 2026.11.4 iso64@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 사상 첫 12승에 도전한다.

안세영은 12월 9일부터 13일까지 중국 항저우에서 열리는 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널에 나선다.

안세영은 올 시즌 압도적 기량을 선보이고 있다. 그는 올 시즌 72경기에 나서 71승1패를 기록했다. 승률은 무려 98.6％에 달한다. 올해 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국)에 기록한 것이다. 안세영은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달을 포함해 국제대회 개인전에서 11개의 금메달을 목에 걸었다. 지난해에 이어 사상 첫 2연속 단일 시즌 11승을 달성했다. 그는 이제 자신, 그리고 2019년 모모타 겐토(일본)의 단일 시즌 11승을 넘어 초유의 12승 사냥에 나선다.

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세계 최강 안세영의 미소 (서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 배드민턴 국가대표 안세영이 16일 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 요넥스가 연 팝업스토어 요넥스 여의도 오픈에서 '요넥스 포디움 데이'에 참석, 사회자 질문을 들으며 미소짓고 있다. 2026.11.16 nowwego@yna.co.kr(끝)

BWF는 공식 계정을 통해 이번 대회에 나설 최종 명단을 공개했다. 이번 대회는 일종의 '왕중왕전'이다. 각 종목에 단 8명의 선수 혹은 팀만 출전한다. 또한, 국가당 최대 2팀만 참가할 수 있다.

안세영은 여자단식 2번 시드에 자리했다. 1번 시드는 야마구치 아카네(일본)가 차지했다. 왕즈이, 천위페이(이상 중국), 미야자키 토모카(일본), 푸살라 신두(인도), 랏차녹 인타논, 초추웡 폰파위(이상 태국)가 3~8번 시드에 자리했다.

코트 들어서는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전에서 안세영이 코트에 입장하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

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BWF는 '세계 챔피언 안세영은 한 번 더 우승할 경우 한 시즌 12회 우승이라는 역대 최다 기록을 세우게 된다. 그는 월드투어에서 가장 두드러진 활약을 펼쳤다'고 기대감을 드러냈다.

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중국의 '소후닷컴'도 '여자단식에서는 중국을 대표해 왕즈이와 천위페이가 출전 자격을 획득했다. 안세영 등 가장 강력한 경쟁자들과 붙게 된다. 좋은 성적을 거두기 위해선 꾸준한 경기력을 유지하는 것이 핵심'이라고 했다.

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한편, 안세영은 지난 8일 끝난 코리아오픈(슈퍼 500) 우승 이후 잠시 휴식을 취하고 있다. 그는 12승 대기록 기대감에 대해 "기록을 크게 생각하지는 않고 있다. 다음 대회에서도 나다운 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com