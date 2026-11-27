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[스포츠조선 박찬준 기자]'당구 여제' 김가영이 '라이벌' 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)를 꺾고 통산 20승을 향해 성큼 다가갔다.

김가영은 26일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 스롱과의 프로당구 2026-27시즌 6차 투어 '휴온스 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 8강전에서 세트스코어 3대1(11-5, 2-11, 11-9, 11-5)로 꺾고 준결승에 올랐다. 통산 19승을 기록한 김가영은 20번째 우승까지 두 걸음만 남겨뒀다.

김가영은 지난 2차 투어(하이원리조트 챔피언십) 결승전 이후 약 6개월 만에 다시 격돌한 스롱을 상대로 귀중한 승리를 거뒀다.

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경기 초반은 두 선수가 한 세트씩 가져갔다. 1세트는 김가영이 11-5(8이닝)로 승리했지만, 2세트엔 스롱이 첫 이닝부터 7점 장타를 터트리며 4이닝 만에 11-2로 이기며 경기를 원점으로 돌렸다.

3세트 초반 김가영이 치고 나갔다. 4이닝 만에 7점을 올린 데 이어, 5이닝에 3점을 더하며 10-0까지 달아났다. 1점만 남겨둔 김가영은 3이닝 연속 공타에 머문 사이 스롱이 5이닝부터 5-2-1-1 연속 득점을 올려 9-10, 1점차까지 쫓아갔다. 하지만 김가영은 9이닝에 1점을 먼저 올려 11-9로 승리했다.

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4세트엔 14이닝까지 가는 장기전 끝에 김가영이 웃었다. 김가영은 5-4로 근소하게 앞서던 12이닝에 뱅크샷 2개 포함 5점을 올리며 10-4로 승기를 잡았다. 스롱이 14이닝에 1점을 추가했지만, 김가영은 마지막 1점을 올리는 데 성공해 11-5(14이닝)로 세트를 가져가며 최종 승리했다. 김가영은 스롱과 맞대결 전적을 6승8패로 맞췄다.

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김가영의 준결승전 상대는 지난 5차 투어(NH농협카드 챔피언십) 우승자 김보미(NH농협카드). 김가영은 지난 5차 투어 8강전에서 김보미에 세트스코어 2대3으로 패배해 탈락한 바 있다. 김가영과 김보미의 통산 전적은 김가영이 4승3패로 근소하게 앞서 있다.

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또 다른 준결승 대진은 '미녀스타' 정수빈(NH농협카드)과 이신영의 맞대결로 결정됐다. 정수빈은 이날 한슬기(하나카드)를 세트스코어 3-0으로, 이신영도 김다희(브레이커스)를 3-0으로 제압했다. 정수빈은 지난 10월 열린 4차 투어에서 사상 첫 우승을 차지했다. 비교적 짧은 구력에도 가파른 성장세를 보이고 있는 정수빈은 수려한 외모까지 겸비해 LPBA 차세대 스타로 주목받고 있다.

LPBA 준결승은 27일 오후 2시에 동시에 진행한다.

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이날 함께 진행된 PBA 32강에선 'PBA 신성' 김영원(하림)이 풀세트 끝에 이상대(우리금융캐피탈)를 꺾고 16강에 진출했다. '당구 아이돌' 신정주(하나카드)는 '미스터 매직' 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행)를 세트스코어 3대0으로 완파했다. '3쿠션 바이블' 이충복은 '당구 인플루언서' 해커를 3대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

외국인 선수들 역시 강세를 보였다. 다비드 사파타(스페인·우리금융캐피탈)와 에디 레펀스(벨기에·하이원리조트)는 각각 세트스코어 3대0으로 이호영과 구민수를 꺾었으며, '스페인 최강' 다비드 마르티네스(크라운해태)와 '베트남 강호' 마민껌(NH농협카드)은 각각 강재혁과 김준태(하림)를 상대로 3대1로 제압했다.

대회 7일차인 27일에는 오전 11시30분부터 PBA 16강이 4턴에 나눠 펼쳐지며, 오후 2시에는 LPBA 준결승이 진행된다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com