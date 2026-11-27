Figure Skating - ISU Grand Prix of Figure Skating - NHK Trophy - Keio Arena Tokyo, Tokyo, Japan - November 27, 2026 South Korea's Jia Shin performs during Women Short Program REUTERS/Issei Kato

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[스포츠조선 김가을 기자]피겨 스케이팅 여자 싱글 신지아(세화여고)가 쇼트 프로그램 개인 최고점을 경신했다. 생애 첫 시니어 그랑프리 메달에 한 걸음 다가섰다.

신지아는 27일 일본 도쿄의 게이오 아레나 도쿄에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 6차 대회 NHK 트로피 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 기술점수(TES) 42.72점, 예술점수(PCS) 32.59점을 더해 75.31점을 받았다. 그는 지난 9월 이탈리아 롬바르디아 트로피에서 세운 개인 최고점(74.93점)을 0.38점 끌어올렸다. 출전 선수 12명 중 2위에 자리했다. 1위 지바 모네(77.12점·일본)에 1.81점 밀렸다. 3위인 알리나 고르바초파(71.48점·러시아 출신 개인중립선수)에겐 3.83점 앞섰다.

Figure Skating - ISU Grand Prix of Figure Skating - NHK Trophy - Keio Arena Tokyo, Tokyo, Japan - November 27, 2026 South Korea's Jia Shin performs during Women Short Program REUTERS/Issei Kato

신지아는 막스 리히터의 '도나 노비스 파쳄 2'에 맞춰 연기를 시작했다. 그는 첫 점프 과제인 더블 악셀을 뛰어 수행점수(GOE) 0.90점을 챙겼다. 이어 트리플 러츠에 트리플 토루프까지 깔끔하게 연결했다. 이 콤비네이션 점프에서 기본점 10.10점에 GOE 1.94점을 더해 12.04점을 받았다. 플라잉 카멜 스핀은 최고 난도인 레벨 4로 처리했다.

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그는 10％의 가산점이 붙는 후반부 점프 트리플 플립에서는 어텐션(에지 사용 주의) 판정을 받았다. 하지만 GOE 0.68점을 보태 6.51점을 받았다. 이어 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 스텝 시퀀스, 마지막 레이백 스핀을 모두 레벨 4로 소화하며 연기를 마무리했다.

한편, 함께 출전한 유영(경희대)은 TES 39.89점, PCS 31.53점을 합친 71.42점으로 4위에 자리했다. 둘은 28일 프리 스케이팅에서 메달에 도전한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com