South Korea's Choi Min-jeong celebrates her victory during the women's 1000m final during the ISU Short Track World Tour at Mokdong Indoor Ice Rink in Seoul on November 21, 2026. (Photo by Philip FONG / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 쇼트트랙 간판 최민정(성남시청)이 메달 사냥에 나섰다.

올 시즌을 끝으로 태극마크 반납을 예고한 최민정은 27일 중국 상하이 오리엔탈 스포츠센터에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 상하이 월드투어 4차 대회에서 개인 3개 종목 예선을 모두 조 1위로 통과했다.

그는 여자 500ｍ 예선 5조에서 42초978로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 뒤이어 여자 1000ｍ 예선 1조에서도 1분34초724로 1위를 차지했다. 두 종목 모두 준준결승에 진출했다. 여자 1500ｍ 준준결승 3조에선 2분24초741을 기록했다. 대표팀 동료 김민지(2분24초871·한국체대)를 0.130초 차로 이겼다. 둘은 나란히 준결승에 올랐다. 그는 28일 여자 1000ｍ에서 4개 대회 연속 우승에 도전한다. 앞서 캐나다 밴쿠버와 몬트리올에서 열린 1, 2차 대회에 이어 지난주 서울 3차 대회에서도 이 종목 1위를 차지했다. 3차 대회까지 여자 개인 종합 순위는 2위(628점)다. 선두 코트니 사로(캐나다·640점)와는 12점 차이다.

Advertisement

epa13410501 Gilli Kim of Korea (L) in action during the Women?s 1000m heats at the ISU Short Track World tour 2026/27 event in Shanghai, China, 27 November 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI

여자 500ｍ에선 최지현(전북도청), 1000ｍ에선 김길리(성남시청)와 김민지가 최민정과 함께 준준결승에 올랐다. 여자 1500ｍ에선 김길리와 심석희(서울시청)도 준준결승을 통과해 한국 선수 4명 모두 준결승 무대를 밟는다.

남자부에선 배서찬(고양시청)이 500ｍ와 1000ｍ 준준결승, 1500ｍ 준결승에 안착했다. 이정민(성남시청)과 김태성(화성시청)은 500ｍ 준준결승, 신동민(화성시청)과 이규호(한국체대)는 1500ｍ 준결승에 올랐다.

Advertisement

한국은 계주 세 종목에서도 모두 조 1위로 준결승에 올랐다. 혼성 2000ｍ 계주 대표팀은 준준결승 2조에서 2분39초163을 기록했다. 여자 3000ｍ 계주와 남자 5000ｍ 계주 대표팀은 각각 4분11초932와 6분58초375로 1조 1위로 통과했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com