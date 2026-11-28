epa13413067 Gold medalist Jia Shin of South Korea poses with her medal and national flag after the Women Free Skating event at the ISU Grand Prix of Figure Skating NHK Trophy in Tokyo, Japan, 28 November 2026. EPA/FRANCK ROBICHON

Figure Skating - ISU Grand Prix of Figure Skating - NHK Trophy - Keio Arena Tokyo, Tokyo, Japan - November 28, 2026 South Korea's Jia Shin performs during Women Free Skating REUTERS/Issei Kato

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 피겨스케이팅 여자 싱글 신지아(세화여고)가 해냈다. 프리 스케이팅에서 짜릿한 역전 우승을 완성했다. 생애 첫 시니어 그랑프리 금메달을 목에 걸었다.

신지아는 28일 일본 도쿄의 게이오 아레나 도쿄에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 6차 대회 NHK 트로피 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 77.55점, 예술점수(PCS) 67.98점을 묶어 145.53점을 받았다. 1위에 올랐다. 전날 쇼트 프로그램에서 75.31점을 기록했던 신지아는 총점 220.84점을 만들었다. 지바 모네(일본)에게 1.81점 밀렸던 신지아는 총점에서 지바(214.57점)를 6.27점 차로 제치고 1위에 랭크됐다. 한국 선수가 시니어 그랑프리 여자 싱글에서 우승한 건 2022년 NHK 트로피의 김예림 이후 4년 만이다.

Figure Skating - ISU Grand Prix of Figure Skating - NHK Trophy - Keio Arena Tokyo, Tokyo, Japan - November 28, 2026 South Korea's Jia Shin performs during Women Free Skating REUTERS/Issei Kato

최고의 경기였다. 신지아는 이번 대회 쇼트 프로그램과 프리스케이팅, 총점 모두 개인 최고 기록을 새로 썼다.

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신지아는 우메바야시 시게루의 '유메지의 테마' 등에 맞춰 첫 점프인 트리플 살코를 뛰었다. 이어진 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 수행점수(GOE) 1.43점을 보태 11.53점을 받았다. 트리플 루프를 뛴 뒤 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 최고 난도인 레벨 4로 처리했다. 코레오 시퀀스를 이어갔다.

후반 첫 점프 과제인 트리플 플립-더블 악셀-더블 악셀 시퀀스에선 첫 점프에 어텐션(에지 사용 주의) 판정을 받았다. 하지만 후반 가산점 10％가 붙은 기본점 13.09점에 GOE 0.38점을 더해 13.47점을 받았다. 이어 트리플 러츠를 안정적으로 뛰었다. 다만, 마지막 점프인 트리플 플립에선 다시 어텐션 판정을 받았다. 플라잉 카멜 스핀과 스텝 시퀀스를 모두 레벨 4로 처리한 뒤 코레오 스핀으로 연기를 마쳤다.

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함께 출전한 유영(경희대)은 쇼트프로그램 71.42점에 프리스케이팅 128.57점을 합쳐 총점 199.99점으로 동메달을 따냈다.

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epa13413116 Gold medalist Jia Shin of South Korea (L) and bronze medalist Young You of South Korea pose with their medals and national flag after the Women Free Skating event at the ISU Grand Prix of Figure Skating NHK Trophy in Tokyo, Japan, 28 November 2026. EPA/FRANCK ROBICHON

한편, 한국은 이번 시즌 남녀 싱글 모두 시리즈 랭킹 포인트 상위 6명이 겨루는 그랑프리 파이널 티켓을 획득하지 못했다. 여자 싱글은 2022~2023시즌 김예림 이후 4시즌째, 남자 싱글은 2018~2019시즌 차준환 이후 8년째 파이널 무대를 밟지 못했다. 신지아는 2차 대회 6위(5점), 이번 대회 우승(15점)으로 랭킹 포인트 20점을 얻었다. 하지만 6위 아나스타시야 구바노바(조지아·22점)에게 2점이 모자랐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com