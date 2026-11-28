South Korea?s Choi Min-jeong reacts after winning in the women's 1000m final at the ISU Short Track World Cup in Shanghai on November 28, 2026. (Photo by Jade GAO / AFP)

epa13412977 Minjeong Choi of South Korea celebrates after winning in the Women's 1000m Finales at the ISU Short Track World tour 2026/27 event in Shanghai, China, 28 November 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 쇼트트랙 간판 최민정(성남시청)이 또 하나의 금메달을 추가했다. 올 시즌 월드투어 4연속 금메달을 목에 걸었다.

최민정은 28일 중국 상하이 오리엔탈 스포츠센터에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 4차 대회 여자 1000ｍ 결승에서 1분30초981로 결승선을 통과했다. 산드라 펠제부르(네덜란드·1분31초115)를 0.134초 차로 따돌리고 금메달을 목에 걸었다.

올 시즌을 끝으로 태극마크를 내려놓는 최민정은 캐나다 밴쿠버와 몬트리올에서 열린 1, 2차 대회에 이어 서울 3차 대회와 상하이 4차 대회까지 이 종목 금메달을 쓸어담았다. 그는 네 대회 여자 1000ｍ 예선부터 준준결승, 준결승, 결승까지 16차례 레이스를 치르는 동안 한 번도 1위를 놓치지 않았다.

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epa13412960 Minjeong Choi of South Korea in action during the Women's 1000m Finales at the ISU Short Track World tour 2026/27 event in Shanghai, China, 28 November 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI

결승전 두 바퀴째부터 선두로 나섰던 최민정은 세 바퀴를 남기고 3위까지 밀렸다. 하지만 다음 한 바퀴를 8초850에 돌아 2위로 올라섰다. 마지막 한 바퀴를 남기고는 펠제부르를 제치고 선두를 차지했다. 최민정은 그대로 가장 먼저 레이스를 마쳤다. 함께 출전한 김길리(성남시청)는 6명 중 맨 뒤에서 마지막 한 바퀴를 시작했다. 하지만 세 명을 제치고 1분31초246으로 동메달을 챙겼다.

epa13413106 (L-R) Silver medalist Xandra Velzeboer of Netherlands, gold medalist Minjeong Choi of South Korea and bronze medalist Gilli Kim of South Korea, pose after the Women's 1000m Finales at the ISU Short Track World tour 2026/27 event in Shanghai, China, 28 November 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI

남자 1500ｍ에선 배서찬(고양시청)이 생애 첫 월드투어 개인전 금메달을 목에 걸었다. 그는 결승에서 2분30초189로 금메달을 따냈다. 레이스 초반 5위로 달리던 배서찬은 두 바퀴를 남기고 선두로 올라선 뒤 금빛 레이스를 마무리했다. 지난달 밴쿠버 1차 대회 남자 1000ｍ에서 동메달을 땄던 배서찬은 이번 우승으로 활짝 웃었다.

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한국 여자 3000ｍ 계주 대표팀은 결승에서 4분08초005를 기록했다. 캐나다(4분07초847)에 0.158초 뒤져 은메달을 차지했다.

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남자 500ｍ에선 김태성(화성시청)이 결승에서 43초522로 4위에 머물렀다. 최지현(전북도청) 이정민(성남시청) 김태성 김길리가 출전한 한국은 혼성 2000ｍ 계주 준결승 2조에서 2분38초941로 네덜란드(2분37초135)에 이어 2위에 올랐다. 29일 결승에서 메달에 도전한다.

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이정민(성남시청) 신동민(화성시청) 이규호(한국체대) 김태성이 나선 남자 5000ｍ 계주 대표팀은 준결승 2조에서 7분08초793으로 4위에 랭크됐다. 순위결정전으로 밀렸다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com