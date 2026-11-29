사진제공=PBA

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[스포츠조선 박찬준 기자]이제는 외모보다 샷이 더 빛난다.

'미녀스타' 정수빈(27·NH농협카드)이 또 다시 정상에 섰다. 무엇보다 '여제' 김가영(하나카드)를 꺾고 차지한 챔피언 타이틀이라는 점에서 의미가 크다.

정수빈은 28일 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 김가영과의 프로당구 2026-27시즌 6차 투어 '휴온스 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 결승전에서 세트스코어 4대2(11-5, 6-11, 11-7, 10-11, 11-1, 11-9)로 승리하며 우승을 차지했다.

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올 시즌 4차투어(크라운해태 챔피언십)에서 커리어 첫 우승을 차지한 정수빈은 48일만에 시즌 두 번째 트로피를 들어올리는 가파른 상승세를 이어갔다. 상금 4000만원과 랭킹포인트 2만점을 추가한 정수빈은 시즌 랭킹 4위서 단숨에 1위(8305만원)로 뛰어올랐다.

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평범한 대학생이던 정수빈은 친구가 아르바이트를 하던 당구장에서 대타로 잠시 일을 맡으며, 당구의 길을 걷기 시작했다. 동호인 신분으로 LPBA 무대에 오른 정수빈은 매 시즌 성장했다. 데뷔 시즌 16강에 오른 정수빈은 2024~2025시즌 4강 무대를 밟았고, 지난 시즌에는 결승까지 올랐다. 올해 마침내 정상을 밟은 정수빈은 또 다시 우승을 차지하며, '차세대 퀸'로 자리매김하는 모습이다.

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준결승에서 이신영을 꺾은 정수빈의 결승 상대는 김가영이었다. 김가영은 설명이 필요없는 LPBA 최고 선수다. 그는 개막 투어에서 우승을 차지하는 등 올 시즌에도 변함없는 활약을 펼치고 있다. 특히 이날 승리할 경우, 역사상 최초의 통산 20번째 우승 고지를 밟을 수 있었다. LPBA 선수로는 최초로 누적 상금 10억원도 돌파하게 됐다. 그 어느때보다 동기부여가 충만했다.

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하지만 정수빈은 강했다. 정수빈은 첫 세트 초구부터 2연속 뱅크샷을 성공시키며 9이닝 만에 11-5로 기선을 잡았다. 2세트를 김가영에 내준 정수빈은 3세트에서 11-7 승리를 거뒀다. 4세트에서 4이닝 만에 10점에 도달했지만, 역전을 허용하며 흔들리는 듯 했지만, 5세트에서 무려 11-1로 승리하며 다시 분위기를 잡았다. 여세를 몰아 6세트에서 11-9로 승리하며 경기를 마무리지었다.

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정수빈은 경기 후 "마음을 비우고 나왔는데 생각지도 못한 우승을 했다"고 소감을 전했다. 정수빈은 결승에서 무려 40%에 육박하는 비율로 뱅크샷만 12개를 성공시켰다. 그는 "1점과 2점의 확률이 반반이라면, 뱅크샷을 시도하는 편이다. 연습량이 비결인 듯"이라고 웃었다. 정수빈은 이날 승리로 김가영을 상대로 4승1패를 거두며 천적임을 다시 한번 재확인 시켰다. 정수빈은 "운이 좋았다. 내가 김가영에게 강하다고 느낀 적은 한번도 없다"고 했다.

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그는 "이번 시즌에 1승만 더 하겠다. 힘든 건 알지만 목표는 높게 잡겠다"며 "아직 톱클래스라고 평가 받기엔 이르지만 증명할 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com