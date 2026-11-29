Figure Skating - ISU Grand Prix of Figure Skating - NHK Trophy - Keio Arena Tokyo, Tokyo, Japan - November 28, 2026 Gold medallist South Korea's Jia Shin celebrates after winning the women's event REUTERS/Issei Kato

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 열도가 신지아(세화여고)에 '홀릭'했다.

일본의 '더다이제스트'는 28일 '대한민국 여자 피겨 차세대 에이스가 큰 일을 해냈다. 신지아는 시니어 2년 차에 그랑프리 첫 우승을 차지했다. 이 경기는 지상파에서도 생중계됐다. 시청자들은 (신지아의) 귀여운 미소와 뛰어난 스타일에 환호했다'고 보도했다.

epa13413097 Gold medalist Jia Shin of South Korea celebrates after the Women Free Skating event at the ISU Grand Prix of Figure Skating NHK Trophy in Tokyo, Japan, 28 November 2026. EPA/FRANCK ROBICHON

신지아는 28일 일본 도쿄의 게이오 아레나 도쿄에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 6차 대회 NHK 트로피 여자 싱글 프리스케이팅에서 1위에 올랐다. 기술점수(TES) 77.55점, 예술점수(PCS) 67.98점을 묶어 145.53점을 받았다. 전날 쇼트 프로그램에서 75.31점을 기록했던 신지아는 총점 220.84점을 만들었다. 신지아는 이번 대회 쇼트 프로그램과 프리스케이팅, 총점 모두 개인 최고 기록을 새로 썼다.

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최고의 경기력을 선보인 신지아는 지바 모네(일본)를 6.27점 차로 제치고 1위를 차지했다. 한국 선수가 시니어 그랑프리 여자 싱글에서 우승한 건 2022년 NHK 트로피의 김예림 이후 4년 만이다.

Figure Skating - ISU Grand Prix of Figure Skating - NHK Trophy - Keio Arena Tokyo, Tokyo, Japan - November 27, 2026 South Korea's Jia Shin performs during Women Short Program REUTERS/Issei Kato

'더다이제스트'에 따르면 일본 팬들은 '신지아 정말 귀엽다', '정말 대단하다. 얼굴도 귀엽다', '실제 키보다 더 커 보인다' 등의 반응을 보였다. 그의 사복 패션에 대해선 'K-팝 아이돌 같다', '여신 같은 아름다움' 등의 긍정 반응이 쏟아졌다.

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이 매체는 '2008년생 신지아는 2022년부터 2025년까지 세계 주니어선수권에서 시마다 마오(일본)와 치열하게 경쟁했다. 신지아는 4년 연속 세계 주니어선수권 은메달을 목에 걸었다. 지난 시즌 시니어 무대에 데뷔했고, 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 싱글에서 11위를 기록했다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com