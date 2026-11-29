Advertisement

Advertisement

체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 '11월 소액 구매 건전화 캠페인, 건강한 토토라이프 만들기'가 오는 30일 마감된다고 밝혔다.

지난 1일부터 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 진행 중인 이번 캠페인은 스포츠토토 이용자들이 스스로 자신의 몰입도를 점검하고, 계획적인 구매와 적절한 휴식을 통해 건전한 이용 습관을 형성할 수 있도록 마련됐다.

베트맨에서 운영 중인 건전화 프로그램은 '셀프 진단평가', '셀프 구매계획', '셀프 휴식계획' 등 세 가지로 구성돼 있다.

Advertisement

'셀프 진단평가'를 통해서는 자신의 스포츠토토 이용 몰입도를 점검할 수 있으며 '셀프 구매계획'을 통해서는 구매 및 손실 한도를 미리 설정할 수 있다. 이어 '셀프 휴식계획'은 하루 동안 스포츠토토 구매를 쉬어가는 계획을 세우는 프로그램이다.

캠페인 기간 건전화 프로그램에 참여한 이용자 중 추첨을 통해 ▲롯데 2만원권(40명) ▲투썸플레이스 1만원권(160명) 등 총 200명에게 경품을 제공한다. 세 가지 건전화 프로그램에 모두 참여한 이용자에게는 벳볼 500개도 지급한다.

Advertisement

이와 함께 캠페인 기간 1만원 이하의 소액으로 스포츠토토를 구매한 이용자를 대상으로 ▲배달의민족 3만원권(30명) ▲올리브영 1만원권(120명) 등 총 150명에게 경품을 제공하는 이벤트도 진행 중이다. 이번 캠페인의 당첨자는 오는 12월 10일 발표할 예정이다.

Advertisement

한국스포츠레저 관계자는 "이번 캠페인은 소액으로 스포츠를 즐기는 재미를 알리고, 건강한 구매 문화를 확산하기 위해 마련됐다"며 "스포츠팬들이 건전화 프로그램과 소액 구매 이벤트에 참여해 건전한 이용 습관을 만들어 나가길 바란다"고 말했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com