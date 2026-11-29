epa13415289 Bronze medalist Choi Minjeong of South Korea poses during the medal ceremony at the Women?s 500m Finals at the ISU Short Track World Tour 2026/27 event in Shanghai, China, 29 November 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 쇼트트랙 간판 최민정(성남시청)이 단거리에서도 메달을 획득했다.

최민정은 29일 중국 상하이 오리엔탈 스포츠센터에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 4차 대회 여자 500ｍ 결승에서 42초584의 기록으로 3위에 올랐다.

단거리 종목인 500ｍ는 한국 대표팀의 취약 종목이다. 올 시즌 월드투어 이 종목에서 메달을 획득한 한국 선수는 남녀를 통틀어 최민정이 처음이다. 최민정은 이날 여자 500ｍ 결승에서 산드라 펠제부르(네덜란드), 코트니 사로(캐나다)에 이어 3위로 레이스를 시작했다. 결승선을 통과할 때까지 순위를 유지했다.

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epa13415367 Xandra Velzeboer of Netherlands (L), Cortney Sarault of Canada (C) and Choi Minjeong of South Korea (R) in action during the Women's 500m Finals at the ISU Short Track World tour 2026/27 event in Shanghai, China, 29 November 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI

최민정은 올 시즌을 끝으로 태극마크 반납을 예고했다. 하지만 은퇴 시즌임이 믿기지 않을 정도로 압도적 실력을 자랑하고 있다. 그는 캐나다 밴쿠버와 몬트리올에서 열린 1, 2차 대회에 이어 서울 3차 대회와 상하이 4차 대회까지 여자 1000m 금메달을 쓸어담았다. 그는 네 대회 여자 1000ｍ 예선부터 준준결승, 준결승, 결승까지 16차례 레이스를 치르는 동안 한 번도 1위를 놓치지 않았다. 그는 4차 대회에서 여자 1000m 금메달, 여자 3000m 계주 은메달, 여자 500m 동메달을 획득했다.

(L-R) Silver medalist Canada?s Courtney Sarault, gold medalist Netherlands? Xandra Velzeboer and bronze medalist South Korea?s Choi Min-jeong pose during the victory ceremony for the women?s 500m final at the ISU Short Track World Cup in Shanghai on November 29, 2026. (Photo by Jade GAO / AFP)

한편, 한국 쇼트트랙은 이날 최민정의 여자 500ｍ 동메달 외에는 추가 메달을 획득하지 못했다. 최민정은 여자 1500ｍ 준결승 1조에서 2분31초497로 3위를 기록해 결승에 오르지 못했다. 각 조 1, 2위와 각 조 3위 선수 중 기록이 가장 좋은 1명에게 결승행 티켓이 주어진다. 하지만 최민정은 이에 미치지 못했다. 김길리(성남시청)는 준결승 2조에서 레이스 도중 넘어지면서 탈락했다. 심석희(서울시청) 김민지(한국체대)도 준결승에서 고개를 숙였다.

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한국은 혼성 2000ｍ 계주 결승에서 4위를 기록했다. 남자 1000ｍ에서는 모두 결승 진출에 실패했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com