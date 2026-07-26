'전격 발표' 4명 탈락 결정됐다, 한국 男배구 추가 보강 가능성은?…"황택의 김지한 허수봉 기다린다"

20일 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 2026 한국 배구 국가대표팀 기자회견. 황택의, 이사나예 라미레스 감독이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.20/

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[제천=스포츠조선 김민경 기자] "아시안게임 전까지는 몇몇 선수들의 복귀를 전망하고 있다."

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이사나예 라미레스 한국 남자 배구대표팀 감독이 다음 달 열리는 동아시아선수권대회와 아시아선수권대회에 함께할 선수 14명을 확정해 발표했다.

라미레스 감독은 지난 22일과 25~26일 충북 제천체육관에서 열린 브라질과 3차례 평가전에 선수 18명을 불러 옥석을 가렸다.

한국은 이날 세트스코어 1대3(25-16, 23-25, 22-25, 22-25)으로 역전패했다.

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브라질은 세계랭킹 7위를 차지한 배구 강국이다. 이번 평가전 선수단은 최정예로 꾸리진 않았지만, 분명한 차이를 보여줬다. 한국은 세계랭킹 26위다.

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남자 대표팀은 지난 22일 1차 평가전에서 브라질을 세트스코어 3대1로 꺾는 이변을 연출했지만, 25일 치른 2차 평가전에서는 1대3으로 패했다. 마지막 평가전에서도 역전패한 한국은 1승2패로 마무리했다.

라미레스 감독은 "오늘(26일) 경기는 수비나 리시브 시스템은 준비한 대로 잘됐다. 공격은 우리가 쉽게 처리할 수 있는 공들이 있었는데 부족했다. 브라질 선수들의 신장이 크다 보니 최대한 타점 위에서 때리고, 틀어서 때려야 하니까 중간에 주춤했던 것 같다. 3세트 중반부터 4세트까지는 다시 페이스를 찾아서 잘 이끌어 갔으나 결과가 그랬다. 어쨌든 다가올 아시아선수권대회와 아시안게임에서 뭘 준비하고 보강해야 하는지 알게 됐다. 더 잘 준비하겠다. 처음 2경기보다 서브의 위력이 떨어졌다. 2~3경기는 버틸 수 있는 체력을 만들려 한다"고 했다.

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아시아선수권대회에는 2028 LA 올림픽 출전권이 걸려 있다. 라미레스 감독은 브라질과 평가전에 함께한 18명 가운데 "임동혁(대한항공) 양수현(삼성화재) 방강호(한국전력) 김관우(대한항공) 등 4명이 빠진다"고 밝혔다.

한국남자배구대표팀. 사진제공=대한배구협회

20일 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 2026 한국 배구 국가대표팀 기자회견. 이사나예 라미레스 감독이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.20/

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아시안게임까지는 부상 여파로 빠져 있는 세터 황택의(KB손해보험) 아웃사이드히터 김지한(우리카드)과 허수봉(현대캐피탈)이 대표팀에 합류할 수 있기를 기대했다.

라미레스 감독은 "아시안게임 전까지 몇몇 선수들의 복귀를 전망한다. 그때 그 선수들이 완전히 준비돼 있을지는 당장 이야기할 수는 없을 것 같다. 지금 우리가 데리고 있는 선수들과 최대한 맞춰서 갈 것이고, 선수들이 계속 성장하는 모습을 보여주고 있다. 김지한이 회복했고, 허수봉도 복귀할 것이라 믿는다. 황택의는 그때 가서 상황을 봐야겠지만, 소속팀과 소통하며 잘 협의해야 한다. 아시안게임 때는 우리가 원하는 로스터로 자랑스럽게 하도록 하겠다"고 이야기했다.

이번 대회에 눈에 띄었던 선수로는 아웃사이드히터 정한용(대한항공)을 꼽았다.

라미레스 감독은 "정한용은 내가 부임한 첫해와 비교하면 모든 부분에서 엄청 많이 성장했다. 또 한 가지는 정한용은 좋은 리더다. 나중에 복귀할 선수들이 합류하면 우리팀이 더 강해지리라 믿는다"고 했다.

세터는 황승빈(현대캐피탈) 한태준(우리카드) 2인 체제로 가고, 미들블로커는 차영석(KB손해보험) 박창성(OK저축은행) 최준혁(대한항공) 이상현(상무)이 생존했다.

아웃사이드히터는 임성진(상무) 정한용 윤서진(KB손해보험) 임재영(대한항공), 아포짓스파이커는 신호진(현대캐피탈) 김요한(삼성화재)이 승선했다.

리베로는 박경민(현대캐피탈)과 김영준(우리카드)이다.

8일 천안 유관순체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 4차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 비디오판독 요구하는 현대캐피탈 허수봉. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.08/

제천=김민경기자 rina1130@sportschosun.com