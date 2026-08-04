"V리그 성공 위해 대표팀 안 갔어요"…2m4 독일 거포 전격 합류, V-리그에 이토록 진심이다

인천국제공항을 통해 4일 입국한 KB손해보험 새 외국인선수 리누스 베버. 사진제공=KB손해보험 스타스 배구단

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[스포츠조선 이종서 기자] KB손해보험 스타즈에 새 외국인선수가 합류했다.

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KB손해보험은 4일 "2026~2027시즌 새로운 외국인 선수 리누스 베버(등록명 '리누스')가 인천국제공항으로 입국했다"고 전했다.

독일 국가대표 출신의 리누스 선수는 2m4의 우월한 신장의 아포짓 스파이커로 높은 타점에서 나오는 강력한 스파이크와 위력적인 서브가 최대 강점으로 꼽힌다. 또한 독일, 이탈리아, 폴란드 등 유럽 최고 수준의 리그를 두루 거치며 기량을 검증 받았으며,지난 5월 열린 KOVO 드래프트를 통해 KB손해보험의 유니폼을 입게 됐다.

한국에 입국한 리누스는 "옛 동료였던 카일 러셀을 통해 V-리그에 대한 이야기를 많이 들었다. V리그는 나에게 매우 흥미롭고 새로운 도전이자 기회"라며 "V-리그에서 성공적인 시즌을 만들기 위해 올해는 독일 대표팀에 합류하지 않고 동료들과 함께 차근차근 준비하여 창단 첫 우승을 이뤄낼 수 있도록 집중하겠다"고 합류 소감을 밝혔다.

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KB손해보험 관계자는 "리누스 선수는 폭발적인 공격력뿐만 아니라 강한 승부욕과 정신력을 겸비한 선수"라며 "유럽 빅리그에서 쌓은 경험을 바탕으로 팀 전력 상승에 플러스 요인이 될 것으로 기대한다. 리누스 선수가 한국 생활과 팀 문화에 빠르게 적응할 수 있도록 구단 차원에서 지원을 아끼지 않을 것"이라고 했다.

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한편, 리누스는 오는 5일 메디컬테스트 진행 후 선수단에 합류해 2026~2027시즌을 위한본격적인 팀 훈련에 돌입할 예정이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com