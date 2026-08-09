'리틀 김연경' 봤지? 여자배구 '세계최강' 이탈리아 잡았다…3연승 폭풍질주

사진=FIVB 공식 홈페이지

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[스포츠조선 김영록 기자] 손서연이 이끄는 한국 17세 이하(U-17) 여자배구 대표팀이 '여자배구 최강' 이탈리아까지 잡았다.

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대표팀은 9일(한국시각) 칠레 로스안데스에서 열린 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계선수권 조별리그 D조 3차전에서 이탈리아를 세트 스코어 3대1(25-14, 25-19, 13-25, 25-20)로 격파했다.

이로써 푸에르토리코를 시작으로 대만, 이탈리아까지 잇따라 꺾은 한국은 승점 9점으로 D조 1위에 올라섰다.

이번 대회는 총 24개팀이 출전, 6개팀씩 총 4조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각조 1~4위팀이 16강 토너먼트에 진출한다.

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이탈리아는 성인 기준 세계랭킹 1위, 17세 이하 기준 3위의 여자배구 최강국이다. 반면 한국 대표팀은 지난해 16세 이하(U-16) 아시아선수권 우승을 기반으로 U-17 세계선수권 첫 출전이다.

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이날 한국은 '리틀 김연경'으로 불리는 에이스 손서연(17번·선명여고)이 블로킹 2개, 서브에이스 1개 포함 23득점을 올리며 승리를 이끌었다. 어민서(14번·한봄고)도 서브에이스 4개 포함 17득점을 올리며 뒤를 받쳤다. 블로킹에선 7-16으로 밀렸지만, 이탈리아가 범실 28개로 자멸하는 사이 세터 이서인(3번·선명여고)을 중심으로 단 7개의 범실만 기록하는 안정된 경기를 펼쳐 승리를 따냈다.

한국은 오는 11일 도미니카공화국, 12일 알제리와의 조별리그 경기를 앞두고 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com