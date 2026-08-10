"아시아 배구정신 그 자체" 김연경, 제1회 AVC 갈라 시상식 공로상 수상 "후배들 위해 최선 다하겠다"

사진제공=라이언앳

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[스포츠조선 김영록 기자] 김연경이 아시아 배구를 이끄는 리더로서의 존재감을 인정받았다.

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김연경은 지난 8일 태국 방콕에서 열린 아시아배구연맹(AVC) 주최 갈라 시상식에서 특별상(공로상)을 수상했다. 오랜 선수생활 동안 코트 안팎에서 보여준 위대한 발자취와 아시아를 넘어 세계 배구계를 이끈 영향력을 인정받은 결과다.

AVC 측은 "김연경은 아시아 배구의 정신을 구현하는 인물"이라며 "그 업적과 리더십은 아시아를 비롯해 전세계 젊은 배구인들에게 지속적인 영감을 주고 있다"며 이번 시상식에 초청했다.

무대에 오른 김연경은 "이처럼 뜻깊고 특별한 상을 받게 되어 매우 큰 영광이다. 제1회 AVC 갈라 시상식에 함께할 수 있어 더욱 기쁘다. 이 특별한 자리를 만들어 주신 라몬 수자라(Ramon Suzara) 회장님과 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다. 아울러 제 선수 생활 동안 변함없는 사랑과 응원을 보내주신 팬분들께도 감사를 전한다"는 소감을 밝혔다.

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이어 "앞으로도 배구 발전은 물론, 뒤를 이어갈 다음 세대 후배 선수들을 위해 제가 할 수 있는 최선의 노력을 다하겠다"라고 강조했다.

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김연경은 현역 은퇴 이후 KYK파운데이션 이사장을 비롯해 흥국생명 어드바이저, AVC 앰버서더, 미국 여자프로배구리그(LOVB) 샌프란시스코 공동 구단 주 등 다양한 직책을 소화하며 배구의 가치를 알리고 저변을 넓히는 데 힘쓰고 있다.

이번 AVC 갈라 시상식은 약 40만 표의 사전 팬 투표 결과를 바탕으로 2025년 아시아 최고의 배구 선수와 지도자 등을 선정했으며, 배구 부문 최우수 남자선수로는 이시카와 유키, 최우수 여자선수로는 이시카와 마유, 팬즈초이스(Fan's Choice) 부문에서는 주팅과 브라이언 바구나스가 수상의 영광을 안았다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com