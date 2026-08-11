우승 정조준! 현대캐피탈, 中美日 3개국 배구팀 초청 훈련…"해외강팀 상대로 한단계 성장하는 계기"

사진제공=현대캐피탈

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[스포츠조선 김영록 기자] 천안 현대캐피탈 스카이워커스 배구단이 다가오는 2026-27 시즌 우승을 꿈꾸며 해외 강팀들과 스파링을 펼친다.

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현대캐피탈은 오는 28일부터 9월 23일까지 중국, 미국, 일본의 배구 명문팀을 초청해 약 한 달간 초청 훈련을 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 초청 훈련은 중국, 미국, 일본 팀과 차례로 공동 훈련과 연습경기를 실시하는 방식으로 진행되며, 장소는 천안에 위치한 구단 복합 베이스캠프인 캐슬 오브 스카이워커스(Castle of Skywalkers)'에서 진행된다.

캐슬 오브 스카이워커스는 훈련과 재활, 생활이 한 공간에서 이뤄지는 국내 프로 스포츠 최초의 올인원 시설로, 매년 국내외 배구팀과의 합동 훈련과 친선 경기 등 다양한 교류 프로그램을 진행하고 있다.

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1차 훈련 상대인 상하이 브라이트(Shanghai Bright)는 중국 남자배구 슈퍼리그 최다인 통산 18회 우승을 기록한 명문 구단이다. 2024-25시즌 결승에서는 허베이 바오원을 세트스코어 3-1로 꺾고 통산 18번째 우승을 차지했다.

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강한 서브와 탄탄한 블로킹을 앞세운 조직력이 강점으로 평가된다.

2차 훈련 상대인 UC 어바인 안테이터스(UC Irvine Anteaters)는 미국대학배구(NCAA) 디비전 I 남자배구 역사상 최다인 4회(2007,2009,2012,2013) 전국대회 우승을 차지한 명문팀이다.

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올해도 준우승을 기록했으며, 신인상 수상자인 안드레이 요카노비치와 윌리엄 다시카가 이끄는 강력한 공격력이 강점이다.

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3차 훈련 상대인 울프독스 나고야(Wolfdogs Nagoya)는 1961년 도요타합성(Toyoda Gosei) 배구단으로 창단해, 2019-20시즌부터 현재의 팀명으로 활동하고 있는 일본 SV리그 강호다.

2025-26시즌 SV리그 정규리그 4위에 오른 데 이어, 일본 최고 권위 대회인 천황배 전일본선수권대회에서 우승을 차지하며 경쟁력을 입증했다. 안정적인 리시브와 수비 조직력을 바탕으로 외국인 선수의 공격력을 더한 균형 잡힌 경기 운영이 강점으로 꼽힌다.

울프독스 나고야는 2025년 10월에 현대캐피탈 배구단과 상호 방문 친선경기 개최를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 팀이기도 하다.

구단은 이번 초청 훈련이 단순한 연습경기를 넘어 각기 다른 스타일의 해외 리그 강팀들과 실전을 치르며 경기력을 끌어올릴 수 있는 기회가 될 것으로 기대하고 있다. 서브와 블로킹 대응 능력 강화, 파워 공격 대응 훈련, 정교한 수비 조직력 점검, 비시즌 컨디션 향상 등을 집중적으로 점검할 계획이다.

구단 관계자는 "팀 전술과 색깔이 서로 다른 해외 명문팀들과 함께하는 소중한 기회를 마련한 만큼, 기술 교류는 물론 선수들이 한 단계 더 성장하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

◇초청 훈련 일정

- 1차(8월 28일~9월 1일 / 4박5일): 중국 Shanghai Bright

- 2차(9월 6일~9월 9일 / 3박4일): 미국 UC Irvine Anteaters

- 3차(9월 17일~9월 23일 / 6박7일): 일본 Wolfdogs Nagoya

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com